Harga Samsung Galaxy Buds 4 Pro, Earbud Keren dengan Fitur AI

Samsung Galaxy Buds 4 Pro(Doc Samsung)

SAMSUNG kembali menggebrak pasar audio premium dengan meluncurkan Samsung Galaxy Buds 4 Pro pada awal tahun 2026. Perangkat ini tidak hanya mengandalkan kualitas suara, tetapi juga integrasi mendalam dengan ekosistem Galaxy AI yang semakin cerdas.

Fitur Galaxy AI: Lebih dari Sekadar Mendengar

Salah satu daya tarik utama dari Samsung Galaxy Buds 4 Pro adalah fitur Live Interpreter. Dengan fitur ini, Anda bisa melakukan percakapan dengan orang asing, dan terjemahannya akan langsung terdengar di telinga Anda secara real-time. Selain itu, terdapat fitur Head Gestures yang memungkinkan pengguna menjawab atau menolak panggilan hanya dengan anggukan atau gelengan kepala.

Keunggulan Utama Buds 4 Pro:

Adaptive ANC 2.0: Peredam bising yang menyesuaikan dengan kondisi lingkungan secara otomatis.

UHQ Audio: Dukungan audio 24-bit/96kHz untuk kualitas suara setara rekaman studio.

Daya Tahan Baterai: Hingga 7 jam penggunaan (ANC off) dan total 30 jam dengan casing pengisi daya.

Sertifikasi IP57: Tahan air dan debu, aman digunakan saat berolahraga berat atau terkena hujan.

Daftar Harga Samsung Galaxy Buds 4 Pro Terbaru 2026

Untuk pasar Indonesia, Samsung menawarkan Buds 4 Pro dalam tiga pilihan warna elegan: Black, White, dan Pink Gold. Berikut adalah rincian harganya:

Model Harga Resmi (Rupiah) Samsung Galaxy Buds 4 Pro Rp3.899.000 Samsung Galaxy Buds 4 (Standar) Rp2.799.000

Cara Membeli

Anda dapat membeli Samsung Galaxy Buds 4 Pro melalui beberapa metode berikut untuk memastikan mendapatkan produk asli bergaransi resmi:

Situs Resmi Samsung: Kunjungi samsung.com/id untuk mendapatkan promo eksklusif dan cicilan 0%.

Samsung Experience Store: Datangi gerai fisik di mall terdekat untuk merasakan langsung kenyamanan fit di telinga sebelum membeli.

Official Store di Marketplace: Pastikan membeli dari toko bertanda "Mall" atau "Official" di Tokopedia, Shopee, atau Blibli untuk menghindari barang palsu.

Jika Anda adalah pengguna smartphone Samsung Galaxy S26 series atau model AI lainnya, Galaxy Buds 4 Pro adalah pendamping wajib. Integrasi AI yang mulus dan peningkatan kualitas audio yang signifikan menjadikannya salah satu TWS terbaik di kelasnya pada tahun 2026 ini. (Z-4)