Harga Samsung Galaxy Buds 4 Pro, Earbud Keren dengan Fitur AI

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
SAMSUNG kembali menggebrak pasar audio premium dengan meluncurkan Samsung Galaxy Buds 4 Pro pada awal tahun 2026. Perangkat ini tidak hanya mengandalkan kualitas suara, tetapi juga integrasi mendalam dengan ekosistem Galaxy AI yang semakin cerdas.
Salah satu daya tarik utama dari Samsung Galaxy Buds 4 Pro adalah fitur Live Interpreter. Dengan fitur ini, Anda bisa melakukan percakapan dengan orang asing, dan terjemahannya akan langsung terdengar di telinga Anda secara real-time. Selain itu, terdapat fitur Head Gestures yang memungkinkan pengguna menjawab atau menolak panggilan hanya dengan anggukan atau gelengan kepala.
Keunggulan Utama Buds 4 Pro:
Untuk pasar Indonesia, Samsung menawarkan Buds 4 Pro dalam tiga pilihan warna elegan: Black, White, dan Pink Gold. Berikut adalah rincian harganya:
|Model
|Harga Resmi (Rupiah)
|Samsung Galaxy Buds 4 Pro
|Rp3.899.000
|Samsung Galaxy Buds 4 (Standar)
|Rp2.799.000
Anda dapat membeli Samsung Galaxy Buds 4 Pro melalui beberapa metode berikut untuk memastikan mendapatkan produk asli bergaransi resmi:
Jika Anda adalah pengguna smartphone Samsung Galaxy S26 series atau model AI lainnya, Galaxy Buds 4 Pro adalah pendamping wajib. Integrasi AI yang mulus dan peningkatan kualitas audio yang signifikan menjadikannya salah satu TWS terbaik di kelasnya pada tahun 2026 ini. (Z-4)
