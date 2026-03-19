Spesifikasi Samsung Galaxy M17e 5G, Segini Harganya di Indonesia

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
SAMSUNG kembali memperkuat lini kelas menengahnya dengan meluncurkan Samsung Galaxy M17e 5G. Ponsel ini hadir sebagai jawaban bagi pengguna yang mencari perangkat dengan daya tahan baterai luar biasa namun tetap memiliki konektivitas 5G yang kencang. Mengusung baterai jumbo 6.000 mAh dan dukungan pembaruan sistem operasi hingga 6 tahun, Galaxy M17e 5G diprediksi akan menjadi "raja" baru di segmen harga Rp2 jutaan.
Samsung Galaxy M17e 5G dibekali dengan layar LCD berukuran 6,7 inci beresolusi HD+. Keunggulan utamanya terletak pada refresh rate 120Hz yang menjamin pergerakan layar sangat mulus, baik saat melakukan scrolling media sosial maupun bermain game.
Di sektor dapur pacu, Samsung memilih chipset MediaTek Dimensity 6300 5G. Prosesor ini dikenal efisien dalam penggunaan daya namun tetap andal untuk menangani multitasking harian. Tersedia pilihan RAM 4 GB hingga 6 GB dengan penyimpanan internal 128 GB yang masih bisa diperluas melalui slot microSD hingga 2 TB.
Untuk urusan fotografi, Samsung Galaxy M17e 5G mengandalkan kamera utama 50 MP yang didampingi sensor depth 2 MP. Di bagian depan, terdapat kamera selfie 8 MP yang ditempatkan pada desain notch bergaya waterdrop. Samsung juga menyertakan berbagai fitur berbasis AI untuk meningkatkan kualitas foto di kondisi minim cahaya.
Samsung Galaxy M17e 5G telah resmi diluncurkan di pasar India pada 17 Maret 2026. Berdasarkan pola peluncuran seri M sebelumnya, perangkat ini biasanya akan menyambangi pasar Indonesia sekitar 1 hingga 2 bulan setelah debut globalnya. Diperkirakan, Samsung Galaxy M17e 5G akan masuk ke Indonesia pada akhir April atau awal Mei 2026.
Meskipun belum ada pengumuman resmi untuk harga OTR (On The Road) Indonesia, kita bisa merujuk pada harga peluncuran di India sebagai estimasi:
|Fitur
|Spesifikasi
|Layar
|6,7 inci LCD, HD+, 120Hz Refresh Rate
|Chipset
|MediaTek Dimensity 6300 5G
|RAM/Internal
|4GB / 6GB RAM + 128GB ROM
|Kamera Belakang
|50 MP (Main) + 2 MP (Depth)
|Baterai
|6.000 mAh
|Sistem Operasi
|Android 16, One UI 8.0
