Reynaldi Andrian Pamungkas
19/3/2026 19:40
Spesifikasi Samsung Galaxy M17e 5G, Segini Harganya di Indonesia
Samsung Galaxy M17e 5G(Doc Samsung India)

SAMSUNG kembali memperkuat lini kelas menengahnya dengan meluncurkan Samsung Galaxy M17e 5G. Ponsel ini hadir sebagai jawaban bagi pengguna yang mencari perangkat dengan daya tahan baterai luar biasa namun tetap memiliki konektivitas 5G yang kencang. Mengusung baterai jumbo 6.000 mAh dan dukungan pembaruan sistem operasi hingga 6 tahun, Galaxy M17e 5G diprediksi akan menjadi "raja" baru di segmen harga Rp2 jutaan.

Spesifikasi Utama: Layar 120Hz dan Chipset Dimensity 6300

Samsung Galaxy M17e 5G dibekali dengan layar LCD berukuran 6,7 inci beresolusi HD+. Keunggulan utamanya terletak pada refresh rate 120Hz yang menjamin pergerakan layar sangat mulus, baik saat melakukan scrolling media sosial maupun bermain game.

Di sektor dapur pacu, Samsung memilih chipset MediaTek Dimensity 6300 5G. Prosesor ini dikenal efisien dalam penggunaan daya namun tetap andal untuk menangani multitasking harian. Tersedia pilihan RAM 4 GB hingga 6 GB dengan penyimpanan internal 128 GB yang masih bisa diperluas melalui slot microSD hingga 2 TB.

Kamera 50MP dengan Fitur AI

Untuk urusan fotografi, Samsung Galaxy M17e 5G mengandalkan kamera utama 50 MP yang didampingi sensor depth 2 MP. Di bagian depan, terdapat kamera selfie 8 MP yang ditempatkan pada desain notch bergaya waterdrop. Samsung juga menyertakan berbagai fitur berbasis AI untuk meningkatkan kualitas foto di kondisi minim cahaya.

Kapan Rilis di Indonesia?

Samsung Galaxy M17e 5G telah resmi diluncurkan di pasar India pada 17 Maret 2026. Berdasarkan pola peluncuran seri M sebelumnya, perangkat ini biasanya akan menyambangi pasar Indonesia sekitar 1 hingga 2 bulan setelah debut globalnya. Diperkirakan, Samsung Galaxy M17e 5G akan masuk ke Indonesia pada akhir April atau awal Mei 2026.

Harga Samsung Galaxy M17e 5G

Meskipun belum ada pengumuman resmi untuk harga OTR (On The Road) Indonesia, kita bisa merujuk pada harga peluncuran di India sebagai estimasi:

  • Varian 4GB/128GB: Sekitar Rp2,3 Juta - Rp2,6 Juta.
  • Varian 6GB/128GB: Sekitar Rp2,6 Juta - Rp2,9 Juta.
Fitur Spesifikasi
Layar 6,7 inci LCD, HD+, 120Hz Refresh Rate
Chipset MediaTek Dimensity 6300 5G
RAM/Internal 4GB / 6GB RAM + 128GB ROM
Kamera Belakang 50 MP (Main) + 2 MP (Depth)
Baterai 6.000 mAh
Sistem Operasi Android 16, One UI 8.0



Editor : Reynaldi
