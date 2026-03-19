Reynaldi Andrian Pamungkas
19/3/2026 19:00
6 Aplikasi Pesan Hotel Murah Terlengkap di HP
Berikut Aplikasi Pesan Hotel Murah Terlengkap di HP(freepik)

APLIKASI pesan hotel adalah aplikasi di smartphone yang digunakan untuk mencari, membandingkan, dan memesan penginapan seperti hotel, villa, atau apartemen secara online.

Dengan aplikasi ini, pengguna bisa melihat berbagai pilihan hotel lengkap dengan harga, fasilitas, foto, ulasan, hingga lokasi tanpa harus datang langsung ke tempat.

Berikut 6 Aplikasi Pesan Hotel Murah Terlengkap di HP

1. Traveloka

Aplikasi all in one untuk perjalanan. Banyak promo dan diskon hotel, bisa booking pesawat, kereta, dan punya fitur PayLater.

2. Agoda

Fokus pada hotel murah dengan banyak penawaran. Harga sering lebih murah, banyak pilihan hotel lokal dan internasional, diskon eksklusif di aplikasi.

3. Booking.com

Salah satu platform booking terbesar di dunia. Pilihan penginapan sangat lengkap, banyak yang bisa cancel gratis, tanpa biaya pemesanan.

4. Tiket.com

Aplikasi lokal yang sangat populer. Banyak promo bundling, customer service 24 jam, fitur refund mudah.

5. Airbnb

Alternatif selain hotel biasa. Bisa sewa rumah, villa, apartemen, lebih privat dan cocok untuk keluarga, banyak pilihan unik.

6. Trivago

Aplikasi pembanding harga hotel. Bandingkan harga dari berbagai aplikasi, bantu cari harga termurah, praktis untuk hemat budget.

Aplikasi pesan hotel memudahkan kamu mencari penginapan dengan cepat, membandingkan harga, dan mendapatkan promo menarik langsung dari HP. (Z-4)

Sumber: reddoorz, travelspromo



