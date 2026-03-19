13 Fitur Glitter and Pixel Effects Photo Editor yang Jarang Diketahui

Berikut Fitur Glitter and Pixel Effects Photo Editor(Doc PlayStation)

GLITTER and Pixel Effects Photo Editor adalah aplikasi edit foto di Android yang digunakan untuk menambahkan efek glitter dan pixel pada gambar agar terlihat lebih artistik dan menarik.

Aplikasi ini dikenal juga dengan nama Glixel, karena menggabungkan dua efek utama: glitter dan pixel dalam satu editor.

Berikut 13 Fitur Glitter and Pixel Effects Photo Editor

1. Free Hand Drawing Effect

Kamu bisa menggambar efek glitter atau pixel langsung dengan jari di foto.

2. Pixel Dispersion Effect

Efek foto pecah yang membuat foto terlihat dramatis dan artistik.

3. Pilihan Bentuk Pixel

Tidak hanya kotak, kamu bisa memilih berbagai bentuk pixel sesuai gaya edit.

4. Efek Partikel ke Semua Arah

Pixel atau glitter bisa menyebar ke berbagai arah, bukan hanya satu sisi.

5. Auto Dispersion Tool

Ada fitur otomatis untuk membuat efek pixel tanpa harus menggambar manual.

6. Banyak Pola Glitter Dust

Tersedia berbagai pola kilauan yang bisa dipilih sesuai selera.

7. Ubah Warna Pixel

Kamu bisa mengganti warna efek pixel dengan mudah agar lebih aesthetic.

8. Kombinasi Glitter Pixel

Bisa menggabungkan efek glitter dan pixel sekaligus dalam satu foto.

9. Tambahkan Stiker Dekoratif

Tersedia berbagai stiker lucu untuk mempercantik hasil edit.

10. Teks Custom dengan Font

Bisa menambahkan tulisan dengan berbagai gaya font.

11. Edit Langsung dari Kamera

Ambil foto langsung dari kamera tanpa harus dari galeri.

12. Simpan Hasil Resolusi Tinggi

Hasil edit bisa disimpan di galeri dengan kualitas bagus.

13. Share ke Sosial Media Sekali Klik

Langsung bagikan ke Instagram, Facebook, atau lainnya dari aplikasi.

Aplikasi ini bukan cuma untuk efek glitter biasa, tapi juga punya fitur pixel effect profesional, editing manual, hingga efek otomatis yang membuat foto terlihat unik dan kekinian. (Z-4)

Sumber: apkpure, lunapic