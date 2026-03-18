APLIKASI pesan mobil adalah aplikasi berbasis smartphone yang digunakan untuk memesan layanan kendaraan mobil secara online, baik untuk perjalanan sehari-hari maupun sewa mobil dalam jangka waktu tertentu.

Berikut 7 Aplikasi Pesan Mobil Online lewat HP

1. Grab

Aplikasi ini menyediakan layanan GrabCar untuk pesan mobil dan juga fitur sewa mobil harian. Bisa sewa mobil dengan sopir untuk beberapa jam.

2. Gojek

Lewat layanan GoCar, kamu bisa pesan mobil dengan cepat untuk perjalanan sehari-hari. Cocok untuk transportasi harian di kota.

3. Traveloka

Selain pesan tiket, Traveloka juga menyediakan fitur rental mobil di berbagai kota. Bisa pilih mobil dan sopir atau lepas kunci.

4. Tiket.com

Aplikasi ini menyediakan layanan sewa mobil online dengan harga cukup terjangkau. Tersedia di banyak kota di Indonesia.

5. TREVO

Platform sewa mobil berbasis sharing dari pemilik langsung. Bisa sewa harian, mingguan, bahkan bulanan.

6. Movic

Aplikasi dari Astra yang menyediakan berbagai pilihan mobil. Bisa pilih dengan sopir atau tanpa sopir.

7. DOcar

Platform marketplace rental mobil online di Indonesia. Menyediakan banyak pilihan mobil dari berbagai penyedia rental.

Aplikasi pesan mobil online adalah layanan berbasis HP yang memudahkan kamu memesan transportasi atau sewa mobil secara praktis tanpa harus datang langsung ke tempat rental.

Sumber: coveblog, keepgo