Daftar Harga iPhone 16 Bekas Terbaru Jelang Lebaran 2026

MEMASUKI periode mudik dan Lebaran 2026, permintaan terhadap ponsel pintar kelas atas (flagship) dengan harga miring terus melonjak. iPhone 16 series, yang kini telah berusia sekitar 1,5 tahun sejak peluncurannya, menjadi incaran utama bagi mereka yang ingin tampil gaya dengan teknologi mutakhir tanpa harus menguras seluruh Tunjangan Hari Raya (THR).

Dalam artikel ini, kita akan membedah daftar harga terbaru dan alasan teknis mengapa perangkat ini masih menjadi "best buy" di tahun 2026.

Update Harga iPhone 16 Bekas Maret 2026

Berikut adalah tabel estimasi harga iPhone 16 second di pasar gadget Indonesia (Mata Uang Rupiah) per Maret 2026:

Model iPhone Kapasitas Estimasi Harga Bekas iPhone 16e 128 GB Rp9.000.000 - Rp9.500.000 iPhone 16 128 GB Rp12.500.000 - Rp13.000.000 iPhone 16 Plus 128 GB Rp13.500.000 - Rp14.200.000 iPhone 16 Pro 256 GB Rp17.000.000 - Rp17.800.000 iPhone 16 Pro Max 256 GB Rp18.000.000 - Rp19.200.000

Harga dapat bervariasi tergantung pada lokasi penjual, kelengkapan kotak (Fullset), dan kondisi kesehatan baterai (Battery Health).

Mengapa Memilih iPhone 16 di 2026?

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, iPhone 16 adalah titik balik Apple dalam mengintegrasikan AI secara masif. Di tahun 2026, fitur seperti Writing Tools, Clean Up di aplikasi foto, dan Siri Generative sudah bekerja sempurna dalam ekosistem lokal. Ini membuat iPhone 16 memiliki "usia pakai" yang lebih lama dibandingkan seri iPhone 15 atau sebelumnya.

Alasan Utama iPhone 16 Masih Sangat Layak

Performa Chipset A18 yang Melampaui Zaman

Dapur pacu A18 (untuk model standar) dan A18 Pro (untuk model Pro) dibangun dengan arsitektur 3 nanometer generasi kedua. Di tahun 2026, chipset ini masih mampu melibas semua game berat dan aplikasi editing video 4K tanpa kendala berarti. Efisiensi dayanya juga membuat baterai iPhone 16 tetap awet untuk penggunaan seharian saat melakukan perjalanan mudik.

Sistem Kamera Fusion dan Kontrol Kamera

Tombol "Camera Control" yang diperkenalkan di seri ini memberikan pengalaman memotret yang lebih taktil dan profesional. Kamera utama 48MP mampu menghasilkan foto dengan resolusi super tinggi yang tetap jernih meskipun dicetak dalam ukuran besar atau diunggah ke platform media sosial yang sering mengompres kualitas gambar. (Z-4)