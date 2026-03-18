Berikut Cara Bayar Tagihan Air PDAM lewat Livin by Mandiri(freepik)

TAGIHAN Air PDAM adalah sejumlah biaya yang harus dibayar oleh pelanggan atas penggunaan layanan air bersih yang disediakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Buka aplikasi Livin by Mandiri di HP kamu. Login menggunakan user ID dan password. Pilih menu Bayar di halaman utama. Pilih kategori PDAM atau Air. Pilih nama PDAM sesuai daerah kamu. Masukkan nomor pelanggan PDAM. Klik Lanjutkan. Cek detail tagihan nama dan jumlah tagihan. Pilih rekening sumber pembayaran. Klik Bayar atau Konfirmasi. Masukkan PIN Livin. Transaksi selesai.

Saat membayar, siapkan nomor pelanggan PDAM, saldo rekening cukup, dan koneksi internet stabil. Serta pastikan nama pelanggan sesuai sebelum bayar dan simpan bukti pembayaran.

Bayar tagihan PDAM lewat Livin by Mandiri sangat praktis, cukup lewat HP tanpa harus keluar rumah dan prosesnya hanya beberapa menit. (Z-4)

Sumber: julo, bankmandiri