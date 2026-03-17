Berikut Rekomendasi HP Android Terbaik dan Awet 2026

HP Android adalah smartphone berbasis sistem operasi Android yang memungkinkan pengguna menjalankan berbagai aplikasi dan fitur canggih dalam satu perangkat.

HP Android paling awet merupakan smartphone yang memiliki kombinasi build quality kuat, baterai tahan lama, dan dukungan update software panjang, sehingga bisa dipakai hingga 3 sampai 7 tahun.

Berikut 5 Rekomendasi HP Android Terbaik dan Awet 2026

1. Samsung Galaxy S26

Performa super kencang dengan chip terbaru Snapdragon Gen terbaru, kamera flagship dengan kualitas tinggi, update software panjang hingga 7 tahun, fitur AI dan keamanan canggih.

2. OnePlus 13

Performa sangat stabil dan cepat, fast charging super ngebut, UI ringan. Cocok untuk gaming dan multitasking berat.

3. OnePlus 13S

Versi lebih compact tapi tetap kencang, layar LTPO halus, efisien dan baterai tahan lama. Cocok untuk yang mau HP kecil tapi powerful.

4. Xiaomi 15T

Harga lebih terjangkau, baterai besar 5500mAh, kamera 50MP dan performa kencang. Cocok untuk HP yang awet dan murah.

5. POCO F7 Ultra

Chip flagship Snapdragon 8 Elite, fast charging 120W, performa gaming sangat kuat. Cocok untuk gamer dan pengguna berat.

HP Android terbaik dan awet 2026 adalah yang punya performa kuat, update panjang, serta baterai besar dan fast charging. Direkomendasikan pilih Samsung Galaxy S26, OnePlus 13 atau POCO F7 Ultra. (Z-4)

Sumber: pricebook, erablue