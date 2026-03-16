TAGIHAN listrik adalah jumlah biaya yang harus dibayar oleh pelanggan kepada perusahaan listrik atas penggunaan energi listrik dalam jangka waktu tertentu, biasanya setiap bulan.

Di Indonesia, tagihan listrik umumnya dibayarkan kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai penyedia layanan listrik.

Besarnya tagihan listrik ditentukan oleh beberapa faktor, seperti jumlah pemakaian listrik, tarif listrik yang berlaku, serta biaya tambahan seperti pajak atau administrasi.

Semakin besar penggunaan listrik di rumah atau tempat usaha, maka semakin besar pula tagihan yang harus dibayar. Pada sistem listrik pascabayar, pelanggan menggunakan listrik terlebih dahulu dan membayar tagihannya pada bulan berikutnya.

Sementara pada sistem listrik prabayar, pelanggan membeli token listrik terlebih dahulu sebelum menggunakan listrik. Biasanya, tagihan listrik harus dibayar sebelum tanggal jatuh tempo setiap bulan agar tidak dikenakan denda atau pemutusan sementara layanan listrik.

Berikut Cara Bayar Tagihan Listrik PLN lewat Livin by Mandiri

Buka aplikasi Livin’ by Mandiri di HP lalu login menggunakan user ID dan password. Pada halaman beranda, pilih menu Bayar. Pilih atau cari layanan PLN. Pilih PLN Postpaid untuk listrik tagihan bulanan. Masukkan nomor pelanggan atau nomor meter PLN. Tekan Lanjutkan untuk melihat rincian tagihan. Periksa detail tagihan seperti nama pelanggan dan jumlah pembayaran. Jika sudah benar, tekan Bayar atau Total. Masukkan PIN Livin’ untuk menyelesaikan transaksi. Jika berhasil, akan muncul notifikasi pembayaran berhasil dan bukti transaksi.

Saat bayar, pastikan nomor pelanggan PLN benar sebelum membayar, serta simpan bukti pembayaran sebagai arsip. Tagihan listrik biasanya harus dibayar sebelum tanggal 20 setiap bulan agar tidak terkena denda.

Membayar tagihan listrik melalui Livin’ by Mandiri sangat praktis karena cukup dilakukan dari HP tanpa perlu datang ke loket atau ATM. (Z-4)

