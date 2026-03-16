APLIKASI pesan tiket bioskop adalah aplikasi mobile yang digunakan untuk membeli atau memesan tiket film di bioskop secara online melalui smartphone.

Dengan aplikasi ini, pengguna dapat melihat daftar film yang sedang tayang, memilih jadwal pertunjukan, menentukan kursi, serta melakukan pembayaran tanpa harus datang langsung ke loket bioskop.

Beberapa aplikasi pesan tiket bioskop juga menyediakan informasi lengkap seperti sinopsis film, trailer, harga tiket, promo, dan lokasi bioskop terdekat.

Setelah pembayaran berhasil, pengguna biasanya akan mendapatkan kode booking atau e-ticket yang bisa ditunjukkan saat masuk ke bioskop.

Berikut 7 Aplikasi Pesan Tiket Bioskop di HP Android

1. TIX ID

Aplikasi ini sangat populer untuk membeli tiket bioskop di Indonesia. Terdapat fitur melihat jadwal film terbaru, memesan tiket di berbagai jaringan bioskop, dan memilih kursi secara langsung.

2. M-Tix

Aplikasi resmi untuk membeli tiket di jaringan Cinema XXI. Kelebihannya bisa pesan tiket tanpa antre dan pilih jadwal dan kursi bioskop.

3. CGV Cinemas Indonesia

Aplikasi resmi untuk membeli tiket di jaringan bioskop CGV Cinemas. Bisa memesan tiket film, melihat jadwal film terbaru, serta promo dan event khusus di CGV.

4. Cinépolis Cinemas Indonesia

Aplikasi ini digunakan untuk membeli tiket di jaringan bioskop Cinépolis. Keunggulannya pemesanan tiket cepat, informasi film dan jadwal tayang, promo khusus pengguna aplikasi.

5. Gojek

Di dalam aplikasi ini terdapat fitur GoTix untuk membeli tiket bioskop. Fiturnya bisa beli tiket film langsung dari aplikasi, pembayaran mudah dengan dompet digital serta bisa memilih bioskop dan kursi.

6. Traveloka

Selain untuk tiket pesawat dan hotel, Traveloka juga menyediakan layanan pembelian tiket bioskop. Kelebihannya terdapat pilihan bioskop dan jadwal film, banyak promo dan diskon, serta berbagai metode pembayaran.

7. Shopee

Marketplace ini juga menyediakan fitur pembelian tiket bioskop, terutama untuk jaringan CGV Cinemas. Keunggulannya pembelian tiket langsung dari aplikasi, serta banyak promo dan cashback.

Aplikasi pesan tiket bioskop di Android memudahkan pengguna membeli tiket secara online tanpa antre. Beberapa yang paling populer adalah TIX ID, M-Tix, CGV Cinemas, dan Cinépolis, serta aplikasi lain seperti Gojek, Traveloka, dan Shopee yang juga menyediakan layanan pemesanan tiket bioskop. (Z-4)

Sumber: telkomsel, carisinyal