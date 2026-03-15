Komet Paskah atau Komet C/2026 A1 (MAPS).(Dok. Gerald Rhemann & Michael Jäger)

DUNIA astronomi bersiap menyambut fenomena langka yang dijuluki sebagai "Komet Paskah". Komet C/2026 A1 (MAPS), yang baru ditemukan pada awal tahun ini, diprediksi akan melintas sangat dekat dengan matahari pada awal April 2026. Jika berhasil bertahan dari suhu ekstrem korona matahari, komet ini berpotensi menjadi salah satu objek langit paling terang yang pernah disaksikan manusia dalam sejarah modern.

Asal-usul dan Penemuan Komet MAPS

Komet C/2026 A1 pertama kali terdeteksi pada 13 Januari 2026 melalui observatorium AMACS1 di San Pedro de Atacama, Chile. Penemuan ini merupakan hasil kerja keras empat astronom Prancis yang tergabung dalam program Monitoring of Asteroids and Periodic Systems (MAPS).

Saat ditemukan, komet Paskah ini masih sangat redup di magnitudo 18. Namun, memasuki pertengahan Maret 2026, kecerahannya melonjak drastis hingga 600 kali lipat menjadi magnitudo 11. Hal ini memungkinkan para astronom amatir untuk mulai mendeteksi keberadaannya menggunakan teleskop.

Baca juga : Komet MAPS: Calon 'Komet Paskah' yang Siap Beratraksi di Dekat Matahari

Tanggal Perihelion: 4 April 2026

Waktu Puncak: 21.00 WIB

Prediksi Kecerahan: Magnitudo -5 hingga -15

Kategori: Kreutz Sungrazer

Mandi Api di Korona Matahari: Hidup atau Mati?

Komet MAPS diklasifikasikan sebagai keluarga Kreutz sungrazer, yaitu kelompok komet yang memiliki orbit sangat dekat dengan matahari. Pada 4 April 2026 pukul 21.00 WIB, komet ini akan mencapai titik perihelion pada jarak hanya 159.300 km dari fotosfer matahari.

Pada momen tersebut, komet akan melaju dengan kecepatan fantastis, lebih dari 1,6 juta kilometer per jam, menembus korona matahari yang bersuhu 1,1 juta derajat Celsius. Terdapat risiko besar komet ini akan hancur atau menguap sepenuhnya. Namun, jika inti komet cukup solid untuk bertahan, ia akan menyuguhkan pemandangan ekor gas yang sangat spektakuler.

Seberapa Terang Komet Paskah Ini?

Beberapa perkiraan menyebutkan kecerahan komet ini bisa mencapai magnitudo -5, yang setara dengan planet Venus. Dalam skenario paling ekstrem, kecerahannya bisa menyentuh magnitudo -15, yang membuatnya lebih terang daripada bulan purnama dan berpotensi terlihat di siang bolong.

Baca juga : Komet C/2026 A1 (MAPS) dari Keluarga Kreutz Siap Tampil Terang di Langit April 2026

Astronom Jepang, Seiichi Yoshida, melalui analisisnya di laman Visual Comets in the Future, mengonfirmasi bahwa komet ini memiliki potensi besar untuk menjadi objek yang sangat terang saat mencapai perihelion.

Panduan Cara Melihat Komet C/2026 A1 (MAPS) secara Aman

Para ahli memperingatkan bahaya mengamati komet ini secara langsung saat berada sangat dekat dengan matahari. Menatap matahari tanpa pelindung dapat membakar retina mata dan menyebabkan kerusakan permanen tanpa rasa sakit.

Berikut adalah cara aman untuk menyaksikannya:

Melalui Satelit SOHO: Anda dapat menyaksikan perjalanan komet ini melalui layar komputer lewat pemantauan satelit SOHO (Solar and Heliospheric Observatory) mulai 2 April hingga 6 April 2026.

Pengamatan Pasca-Perihelion: Jika komet tetap utuh, ekor komet yang panjang kemungkinan besar akan muncul di cakrawala barat sesaat setelah matahari terbenam pada periode 4 hingga 11 April 2026.

Wilayah yang paling diuntungkan untuk pengamatan ini adalah penduduk di lintang rendah dan belahan Bumi selatan, termasuk Australia, Amerika Selatan, sebagian Afrika, dan Asia, khususnya Indonesia.

Jejak Sejarah Komet Raksasa Kuno

Berdasarkan analisis orbit, astronom Zdenek Sekanina dari NASA/JPL menduga komet ini merupakan fragmen dari komet raksasa kuno yang pecah berabad-abad lalu. Komet ini diyakini memiliki keterkaitan sejarah dengan komet besar yang terlihat pada tahun 363 Masehi.

Saat ini, komet menunjukkan koma berwarna hijau yang menandakan emisi karbon diatomik (C2). Nasib akhirnya sebagai "Komet Abad Ini" baru akan terjawab saat ia selesai melakukan "mandi api" di dekat matahari awal bulan depan. (EarthSky, Space/H-3)