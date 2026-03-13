Berikut Fitur Opera Mini yang Harus Diketahui(freepik)

OPERA Mini adalah aplikasi browser internet ringan yang digunakan untuk menjelajah berbagai situs web melalui ponsel. Aplikasi ini dikembangkan oleh Opera Software dan dirancang agar tetap cepat digunakan meskipun pada koneksi internet yang lambat.

Opera Mini dikenal dengan teknologi kompresi data yang dapat menghemat penggunaan kuota internet saat membuka halaman web, menonton video, atau mengunduh file. Karena itulah aplikasi ini cukup populer terutama pada perangkat dengan spesifikasi rendah.

Berikut 14 Fitur Opera Mini yang Harus Diketahui

1. Mode Hemat Data

Opera Mini memiliki teknologi kompresi data yang membantu mengurangi penggunaan kuota internet saat browsing.

2. Kecepatan Browsing Tinggi

Browser ini dirancang agar halaman web dapat terbuka lebih cepat meskipun koneksi internet lambat.

3. Ad Blocker

Fitur pemblokir iklan membantu mengurangi iklan yang mengganggu saat membuka situs web.

4. Mode Malam

Mode ini mengurangi cahaya layar sehingga lebih nyaman digunakan saat browsing di malam hari.

5. Download Manager

Opera Mini memiliki pengelola unduhan yang memudahkan pengguna mengunduh file dari internet.

6. Smart News

Fitur berita yang menampilkan berbagai informasi terbaru sesuai minat pengguna.

7. Video Compression

Video yang diputar akan dikompresi sehingga lebih hemat data dan tetap lancar.

8. Private Browsing

Mode ini memungkinkan pengguna menjelajah internet tanpa menyimpan riwayat pencarian.

9. Sinkronisasi Data

Pengguna dapat menyinkronkan bookmark dan data browsing melalui akun Opera.

10. Tab Browsing

Opera Mini mendukung pembukaan beberapa tab sekaligus sehingga memudahkan multitasking.

11. Bookmark Halaman

Pengguna dapat menyimpan situs favorit agar lebih mudah diakses kembali.

12. Offline Pages

Halaman web dapat disimpan untuk dibaca kembali tanpa koneksi internet.

13. Speed Dial

Fitur ini menampilkan situs favorit di halaman utama sehingga lebih cepat dibuka.

14. Tampilan Sederhana dan Ringan

Opera Mini memiliki antarmuka yang sederhana sehingga mudah digunakan dan tidak membebani perangkat.

Dengan berbagai fitur tersebut, Opera Mini menjadi salah satu browser yang cocok digunakan pada HP dengan spesifikasi rendah maupun koneksi internet terbatas. (Z-4)

