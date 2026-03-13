14 Fitur Opera Mini yang Harus Diketahui

Headline
OPERA Mini adalah aplikasi browser internet ringan yang digunakan untuk menjelajah berbagai situs web melalui ponsel. Aplikasi ini dikembangkan oleh Opera Software dan dirancang agar tetap cepat digunakan meskipun pada koneksi internet yang lambat.
Opera Mini dikenal dengan teknologi kompresi data yang dapat menghemat penggunaan kuota internet saat membuka halaman web, menonton video, atau mengunduh file. Karena itulah aplikasi ini cukup populer terutama pada perangkat dengan spesifikasi rendah.
Opera Mini memiliki teknologi kompresi data yang membantu mengurangi penggunaan kuota internet saat browsing.
Browser ini dirancang agar halaman web dapat terbuka lebih cepat meskipun koneksi internet lambat.
Fitur pemblokir iklan membantu mengurangi iklan yang mengganggu saat membuka situs web.
Mode ini mengurangi cahaya layar sehingga lebih nyaman digunakan saat browsing di malam hari.
Opera Mini memiliki pengelola unduhan yang memudahkan pengguna mengunduh file dari internet.
Fitur berita yang menampilkan berbagai informasi terbaru sesuai minat pengguna.
Video yang diputar akan dikompresi sehingga lebih hemat data dan tetap lancar.
Mode ini memungkinkan pengguna menjelajah internet tanpa menyimpan riwayat pencarian.
Pengguna dapat menyinkronkan bookmark dan data browsing melalui akun Opera.
Opera Mini mendukung pembukaan beberapa tab sekaligus sehingga memudahkan multitasking.
Pengguna dapat menyimpan situs favorit agar lebih mudah diakses kembali.
Halaman web dapat disimpan untuk dibaca kembali tanpa koneksi internet.
Fitur ini menampilkan situs favorit di halaman utama sehingga lebih cepat dibuka.
Opera Mini memiliki antarmuka yang sederhana sehingga mudah digunakan dan tidak membebani perangkat.
Dengan berbagai fitur tersebut, Opera Mini menjadi salah satu browser yang cocok digunakan pada HP dengan spesifikasi rendah maupun koneksi internet terbatas. (Z-4)
Sumber: antara, hitekno
