Babak Baru Kasus Kuota Haji

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.

7 Aplikasi Baca Novel Gratis di HP

Reynaldi Andrian Pamungkas
13/3/2026 18:30
7 Aplikasi Baca Novel Gratis di HP
Berikut Aplikasi Baca Novel Gratis di HP(freepik)

APLIKASI baca novel adalah aplikasi yang digunakan untuk membaca cerita atau novel secara digital melalui perangkat seperti smartphone, tablet, atau komputer. Aplikasi ini menyediakan berbagai jenis novel dari beragam genre seperti romantis, fantasi, misteri, horor, hingga petualangan.

Dengan aplikasi baca novel, pengguna dapat membaca cerita kapan saja tanpa harus membeli buku fisik. Beberapa aplikasi bahkan menyediakan fitur tambahan seperti membaca secara offline, menandai halaman, mengatur ukuran teks, serta berinteraksi dengan penulis dan pembaca lain.

Berikut 7 Aplikasi Baca Novel Gratis di HP

1. Wattpad

Aplikasi ini sangat populer untuk membaca dan menulis novel. Tersedia jutaan cerita dari berbagai genre, dan pengguna juga bisa mengunggah karya sendiri.

2. NovelToon

NovelToon menyediakan banyak novel gratis dengan genre romantis, fantasi, hingga komedi. Pengguna juga dapat berinteraksi dengan penulis dan pembaca lain.

3. Innovel

Aplikasi ini memiliki banyak koleksi novel romantis dan cerita eksklusif yang tidak tersedia di platform lain.

4. WeRead

WeRead menyediakan berbagai novel dari banyak genre dan memiliki tampilan sederhana sehingga nyaman digunakan untuk membaca lama.

5. Fizzo Novel

Aplikasi ini menawarkan banyak novel gratis serta fitur poin atau hadiah bagi pengguna yang aktif membaca.

6. GoodNovel

GoodNovel menyediakan berbagai cerita premium dari genre thriller, scifi, hingga romance. Beberapa bab bisa dibaca gratis dengan sistem reward.

7. WebNovel

Platform ini memiliki banyak novel populer dari China, Korea, dan Jepang dengan berbagai genre seperti aksi, fantasi, dan petualangan.

Karena praktis dan memiliki banyak pilihan cerita, aplikasi baca novel menjadi salah satu cara populer untuk menikmati bacaan digital di era modern. (Z-4)

Sumber: jete, rukita



Editor : Reynaldi
