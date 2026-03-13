Harga HONOR X8d, HP Tipis dengan RAM dan Baterai Besar

HONOR X8d(Doc Honor)

MENCARI smartphone yang memiliki desain ultra-slim namun tetap sanggup bertahan hingga tiga hari pemakaian adalah tantangan besar bagi konsumen di tahun 2026. Namun, HONOR menjawab tantangan tersebut melalui peluncuran HONOR X8d. Perangkat ini menjadi sorotan utama karena berhasil memadukan bodi setipis 7.5mm dengan baterai raksasa 7000mAh.

Spesifikasi HONOR X8d: Perpaduan Estetika dan Durabilitas

HONOR X8d hadir dengan filosofi desain yang elegan namun sangat tangguh. Perangkat ini telah mengantongi sertifikasi SGS 5-star Drop Resistance, yang diklaim mampu menahan benturan meski jatuh dari ketinggian 2 meter. Selain itu, rating IP65 memastikan ponsel ini aman dari debu dan percikan air.

Fitur Spesifikasi Utama Layar 6.77" AMOLED, 120Hz, 3000 nits Peak Brightness Chipset Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 RAM/Storage 8GB (+8GB Turbo) / 256GB atau 512GB Kamera Belakang 108MP (Main) OIS + 5MP (Ultrawide) Baterai 7000mAh Si/C Battery, 45W SuperCharge Ketebalan 7.5 mm

Fitur AI dan RAM Turbo

Salah satu nilai jual utama adalah penggunaan HONOR RAM Turbo. Dengan RAM fisik 8GB, sistem secara cerdas mengambil alih sebagian memori internal untuk menciptakan total RAM hingga 16GB. Hal ini memungkinkan pengguna membuka puluhan aplikasi secara bersamaan tanpa kendala (lag).

Tak hanya itu, HONOR menyematkan Tombol AI Fisik di sisi samping bodi. Dengan sekali tekan, pengguna bisa langsung mengakses fitur Circle-to-Search, AI Subtitles, atau alat pembersih sistem instan yang membuat pengalaman penggunaan semakin intuitif.

Kelebihan dan Kekurangan HONOR X8d

Kelebihan: Baterai 7000mAh paling tipis di kelasnya.

Layar AMOLED super terang (3000 nits).

Durasi pemakaian bisa mencapai 52 jam (video playback).

Sertifikasi tahan jatuh 2 meter. Kekurangan: Hanya mendukung jaringan 4G LTE.

Tidak memiliki jack audio 3.5mm.

Kecepatan pengisian 45W terasa standar untuk baterai 7000mAh.

Harga dan Tanggal Rilis di Indonesia

HONOR X8d secara resmi diumumkan secara global pada 12 Januari 2026. Untuk pasar internasional, perangkat ini dibanderol mulai dari AED 749.

Mengingat strategi harga HONOR di wilayah Asia Tenggara, estimasi Harga HONOR X8d di Indonesia adalah sekitar Mata Uang Rupiah 3.499.000 untuk varian 256GB. Smartphone ini tersedia dalam tiga pilihan warna elegan: Light Blue, Velvet Black, dan Velvet Grey. (Z-4)