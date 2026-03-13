Cara Pesan Tiket Pesawat lewat Aplikasi di HP

Ilustrasi(freepik)

MERENCANAKAN perjalanan udara kini tidak lagi memerlukan kunjungan ke agen travel fisik atau membuka laptop. Di tahun 2026, ekosistem aplikasi travel di smartphone telah berkembang pesat dengan integrasi kecerdasan buatan (AI) dan sistem identitas digital yang semakin seamless.

Artikel ini akan memandu Anda memahami prosedur terbaru memesan tiket pesawat secara mandiri, mulai dari persiapan dokumen digital hingga mendapatkan e-ticket dalam hitungan menit.

Syarat Memesan Tiket Pesawat Terbaru

Sebelum masuk ke langkah teknis, pastikan Anda telah menyiapkan persyaratan administrasi yang kini mayoritas berbasis digital:

Identitas Digital (IKD): Pastikan aplikasi Identitas Kependudukan Digital Anda aktif untuk sinkronisasi data penumpang otomatis.

Pastikan aplikasi Identitas Kependudukan Digital Anda aktif untuk sinkronisasi data penumpang otomatis. Paspor Digital: Untuk penerbangan internasional, pastikan masa berlaku minimal 6 bulan.

Untuk penerbangan internasional, pastikan masa berlaku minimal 6 bulan. Metode Pembayaran: Saldo e-wallet, QRIS, atau limit kartu kredit/debit online yang mencukupi dalam Mata Uang Rupiah.

Saldo e-wallet, QRIS, atau limit kartu kredit/debit online yang mencukupi dalam Mata Uang Rupiah. Aplikasi Travel: Unduh aplikasi terpercaya seperti Traveloka, Tiket.com, atau AirAsia MOVE versi terbaru 2026.

Berikut adalah prosedur standar yang berlaku pada mayoritas aplikasi pemesanan tiket di Indonesia:

1. Pencarian Rute dan Jadwal

Buka aplikasi dan pilih menu "Pesawat". Masukkan kota asal dan tujuan, tanggal keberangkatan, serta jumlah penumpang. Gunakan fitur "Flexible Dates" jika Anda ingin mencari harga termurah di sekitar tanggal tersebut.

2. Memilih Maskapai dan Harga

Hasil pencarian akan muncul. Anda bisa menggunakan filter untuk mengurutkan berdasarkan harga terendah, waktu keberangkatan, atau maskapai favorit. Di tahun 2026, fitur "AI Price Predictor" biasanya akan memberi saran apakah Anda harus membeli sekarang atau menunggu harga turun.

3. Pengisian Data Penumpang

Isi detail penumpang sesuai KTP atau Paspor. Jika Anda sudah mengintegrasikan IKD, data biasanya akan terisi otomatis (autofill). Pastikan nama tidak ada kesalahan ejaan karena proses koreksi nama seringkali dikenakan biaya tambahan.

4. Pemilihan Kursi dan Tambahan (Add-ons)

Pilih posisi kursi yang diinginkan. Anda juga bisa menambahkan bagasi tambahan, asuransi perjalanan, atau menu makanan di pesawat pada tahap ini.

5. Proses Pembayaran

Pilih metode pembayaran yang paling praktis. Gunakan QRIS untuk proses instan atau Virtual Account untuk transfer antar bank. Pastikan nominal yang dibayar sesuai dengan angka unik yang tertera.

6. Penerimaan E-Ticket

Setelah pembayaran terverifikasi oleh sistem (biasanya kurang dari 2 menit), e-ticket akan muncul di menu "My Booking" dan dikirimkan ke email terdaftar.

Perbandingan Aplikasi Booking Pesawat 2026 Fitur Traveloka Tiket.com Loyalitas Traveloka Points tiket Points Fitur Unggulan Reschedule+ Instan Free Protection

Kelebihan dan Kekurangan Pesan Tiket via Aplikasi

Kelebihan

Promo Eksklusif: Aplikasi sering memberikan kode kupon khusus.

Notifikasi Real-time: Info gate dan delay langsung di HP.

Paperless: Cukup tunjukkan barcode di bandara.

Kekurangan