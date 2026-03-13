Cara Pesan Tiket Pesawat lewat Aplikasi di HP

Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
MERENCANAKAN perjalanan udara kini tidak lagi memerlukan kunjungan ke agen travel fisik atau membuka laptop. Di tahun 2026, ekosistem aplikasi travel di smartphone telah berkembang pesat dengan integrasi kecerdasan buatan (AI) dan sistem identitas digital yang semakin seamless.
Artikel ini akan memandu Anda memahami prosedur terbaru memesan tiket pesawat secara mandiri, mulai dari persiapan dokumen digital hingga mendapatkan e-ticket dalam hitungan menit.
Sebelum masuk ke langkah teknis, pastikan Anda telah menyiapkan persyaratan administrasi yang kini mayoritas berbasis digital:
Berikut adalah prosedur standar yang berlaku pada mayoritas aplikasi pemesanan tiket di Indonesia:
Buka aplikasi dan pilih menu "Pesawat". Masukkan kota asal dan tujuan, tanggal keberangkatan, serta jumlah penumpang. Gunakan fitur "Flexible Dates" jika Anda ingin mencari harga termurah di sekitar tanggal tersebut.
Hasil pencarian akan muncul. Anda bisa menggunakan filter untuk mengurutkan berdasarkan harga terendah, waktu keberangkatan, atau maskapai favorit. Di tahun 2026, fitur "AI Price Predictor" biasanya akan memberi saran apakah Anda harus membeli sekarang atau menunggu harga turun.
Isi detail penumpang sesuai KTP atau Paspor. Jika Anda sudah mengintegrasikan IKD, data biasanya akan terisi otomatis (autofill). Pastikan nama tidak ada kesalahan ejaan karena proses koreksi nama seringkali dikenakan biaya tambahan.
Pilih posisi kursi yang diinginkan. Anda juga bisa menambahkan bagasi tambahan, asuransi perjalanan, atau menu makanan di pesawat pada tahap ini.
Pilih metode pembayaran yang paling praktis. Gunakan QRIS untuk proses instan atau Virtual Account untuk transfer antar bank. Pastikan nominal yang dibayar sesuai dengan angka unik yang tertera.
Setelah pembayaran terverifikasi oleh sistem (biasanya kurang dari 2 menit), e-ticket akan muncul di menu "My Booking" dan dikirimkan ke email terdaftar.
|Fitur
|Traveloka
|Tiket.com
|Loyalitas
|Traveloka Points
|tiket Points
|Fitur Unggulan
|Reschedule+ Instan
|Free Protection
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved