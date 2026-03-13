Spesifikasi Vivo X300 Pro, HP Rasa Kamera Profesional

Vivo X300 Pro(Doc Vivo)

VIVO kembali mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin pasar ponsel fotografi dengan merilis Vivo X300 Pro. Perangkat ini dirancang khusus untuk para kreator konten dan pecinta fotografi yang menginginkan hasil gambar berkualitas tinggi tanpa harus membawa kamera berat.

Tabel Spesifikasi Vivo X300 Pro

Fitur Spesifikasi Layar 6.78" AMOLED, 1.5K, 120Hz, 4500 nits Chipset MediaTek Dimensity 9500 (3nm) RAM/Storage 16GB LPDDR5X / 512GB UFS 4.0 Kamera Belakang 50MP (Main) + 200MP (Telephoto) + 50MP (Ultra-Wide) Kamera Depan 50MP ZEISS Wide-Angle Baterai 6.510 mAh, 90W FlashCharge Sistem Operasi OriginOS 6 (Berbasis Android 16)

Keunggulan Kamera ZEISS APO 200MP

Salah satu nilai jual utama Vivo X300 Pro adalah penggunaan lensa ZEISS APO Telephoto. Teknologi ini meminimalisir aberasi kromatik sehingga warna yang dihasilkan sangat akurat. Dengan sensor 200MP, pengguna dapat melakukan cropping pada foto tanpa kehilangan detail yang signifikan.

Vivo X300 Pro juga dilengkapi dengan chip pemrosesan gambar V3+ yang mempercepat pemrosesan AI untuk fitur seperti AI Reflection Erase dan AI Photo Enhance.

Harga dan Ketersediaan

Di Indonesia, Vivo X300 Pro dipasarkan dengan harga resmi Rp18.999.000 (Mata Uang Rupiah) untuk varian tertinggi 16GB/512GB. Ponsel ini sudah bisa didapatkan melalui toko resmi Vivo maupun mitra ritel di seluruh Indonesia sejak awal tahun 2026.

Vivo X300 Pro adalah paket lengkap bagi pengguna yang membutuhkan performa ekstrem dan kemampuan kamera kelas atas. Dengan baterai yang lebih awet dan dukungan update sistem hingga 7 tahun, ponsel ini menjadi investasi jangka panjang yang sangat menarik di segmen premium. (Z-4)