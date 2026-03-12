Harga Vivo V50e 5G di Indonesia, HP dengan Kamera 50 MP OIS

Vivo V50e 5G(Doc Vivo)

VIVO kembali menggebrak pasar smartphone mid-range Indonesia dengan menghadirkan Vivo V50e 5G. Mengusung tagline yang fokus pada estetika dan kemampuan fotografi, perangkat ini menjadi suksesor yang membawa peningkatan signifikan pada sektor layar dan durabilitas.

Spesifikasi Vivo V50e 5G: Layar Lengkung dan Chipset Efisien

Vivo V50e 5G hadir dengan layar AMOLED 6,77 inci beresolusi Full HD+ (1080 x 2392 piksel). Layar ini mendukung refresh rate 120Hz dan tingkat kecerahan puncak mencapai 1.800 nits, memastikan tampilan tetap tajam meski di bawah sinar matahari langsung.

Untuk urusan performa, Vivo mempercayakan pada chipset MediaTek Dimensity 7300 dengan fabrikasi 4nm. Chipset ini dipadukan dengan RAM 8 GB (LPDDR4X) dan opsi penyimpanan internal hingga 256 GB (UFS 2.2). Perpaduan ini menghasilkan skor performa yang stabil untuk penggunaan harian maupun bermain game populer.

Kamera 50 MP OIS: Standar Baru Fotografi Menengah

Di bagian punggung, terdapat modul kamera ikonik yang menampung kamera utama 50 MP dengan sensor Sony IMX882. Kehadiran fitur Optical Image Stabilization (OIS) memungkinkan pengguna mengambil foto malam hari yang jernih dan video yang minim guncangan. Kamera utama ini didampingi oleh lensa ultrawide 8 MP untuk pengambilan gambar sudut lebar.

Bagi pecinta selfie, Vivo V50e 5G menyediakan kamera depan 50 MP AF Group Selfie. Fitur Eye Autofocus memastikan fokus selalu terkunci pada mata subjek, memberikan hasil potret yang profesional.

Tabel Spesifikasi Lengkap Vivo V50e 5G Layar 6.77" AMOLED, 120Hz, 1800 nits Chipset MediaTek Dimensity 7300 (4nm) Memori 8GB RAM / 128GB & 256GB ROM Kamera Belakang 50 MP OIS (Utama) + 8 MP (Ultrawide) Kamera Depan 50 MP AF Group Selfie Baterai 5.600 mAh, 90W FlashCharge Ketahanan IP68 & IP69 (Tahan Air & Debu)

Harga dan Tanggal Rilis Vivo V50e 5G di Indonesia

Vivo V50e 5G resmi diluncurkan secara global pada 10 April 2025. Di Indonesia, kehadiran ponsel ini disambut antusias karena menawarkan sertifikasi IP68/IP69 yang biasanya hanya ada di ponsel flagship.

Berdasarkan pantauan pasar di tahun 2026, berikut adalah rincian harga Vivo V50e 5G dalam Mata Uang Rupiah:

Vivo V50e 5G (8/128GB): Rp4.999.000

Rp4.999.000 Vivo V50e 5G (8/256GB): Rp5.499.000

Harga dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kebijakan distributor dan promo yang tersedia. (Z-4)