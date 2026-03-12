Ilustrasi(Dok Substak)

DALAM permainan kompleks seperti Dota 2, setiap item memiliki dampak besar terhadap jalannya pertandingan. Salah satu item yang semakin penting dalam meta modern adalah Aghanim’s Shard, upgrade yang dapat memberikan kemampuan baru atau peningkatan signifikan pada skill hero.

Namun tidak semua hero mendapatkan manfaat besar dari Aghanim’s Shard. Beberapa upgrade terasa biasa saja bahkan jarang digunakan. Sebaliknya, ada pula hero yang memperoleh peningkatan kemampuan sangat besar sehingga Shard hampir selalu menjadi item wajib di setiap pertandingan.

Berikut beberapa Aghanim’s Shard terbaik di Dota 2 yang memberikan dampak besar, baik untuk farming, teamfight, maupun utility bagi tim.

Clinkz – Burning Barrage

Hero pertama yang memiliki Shard sangat kuat adalah Clinkz. Upgrade Burning Barrage memungkinkan Clinkz menembakkan enam anak panah ke arah tertentu. Setiap panah memberikan sekitar 75% damage serangan dan juga menerapkan efek attack modifier.

Kemampuan ini sangat kuat karena mampu:

* Mempercepat farming jungle

* Membersihkan creep wave dengan cepat

* Memberikan burst damage besar saat teamfight

Dengan Burning Barrage, Clinkz yang biasanya tidak terlalu cepat farming dapat menghabisi camp jungle hanya dalam hitungan detik. Selain itu, ia juga menjadi split pusher yang sangat menyebalkan karena mampu membersihkan wave lalu langsung menghilang dari map.

Witch Doctor – Voodoo Switcheroo

Witch Doctor memiliki salah satu Shard terbaik untuk hero support.

Upgrade Voodoo Switcheroo membuat Witch Doctor berubah menjadi Death Ward selama beberapa detik. Dalam bentuk ini, ia tetap memberikan damage sekaligus menjadi tidak bisa ditargetkan oleh musuh.

Keunggulan Shard ini antara lain:

* Memberikan tambahan damage besar

* Menjadi alat self-save saat diserang

* Memperkuat combo dengan skill Maledict

Shard ini sangat efektif ketika musuh mencoba melakukan gank kepada Witch Doctor. Ia bisa mengaktifkan Switcheroo sambil menunggu bantuan dari rekan tim.

Skywrath Mage – Arcane Bolt Upgrade

Skywrath Mage juga mendapatkan peningkatan besar melalui Aghanim’s Shard.

Upgrade ini membuat Arcane Bolt memunculkan dua bolt tambahan yang menyerang target lain secara acak, dengan prioritas hero.

Manfaat utamanya meliputi:

* Damage teamfight meningkat drastis

* Membersihkan creep wave lebih cepat

* Membuat Skywrath lebih efektif sebagai mid hero

Dengan upgrade ini, satu kali cast Arcane Bolt bisa berubah menjadi tiga serangan sekaligus.

Ancient Apparition – Ice Blast Upgrade

Untuk Ancient Apparition, Aghanim’s Shard meningkatkan kekuatan ultimate Ice Blast.

Setiap musuh yang terkena Ice Blast akan langsung menerima efek Cold Feet stun, meskipun durasinya hanya setengah dari efek normal.

Keuntungan upgrade ini antara lain:

* Memberikan crowd control tambahan dalam teamfight

* Mengubah ultimate menjadi skill disable area

* Membuka peluang stun ganda melalui Cold Feet

Dengan Shard ini, Ancient Apparition tidak hanya menjadi hero anti-heal, tetapi juga support dengan kontrol tim yang kuat.

Slark – Depth Shroud

Slark mendapatkan kemampuan baru bernama Depth Shroud.

Skill ini menciptakan area kabut yang memberikan efek seperti Shadow Dance, membuat Slark dan rekan tim di dalamnya tidak terlihat oleh musuh.

Manfaat utamanya meliputi:

* Melindungi rekan tim dari skill berbahaya

* Membantu escape dari teamfight

* Membuka peluang serangan balik

Depth Shroud bahkan dapat menyelamatkan rekan tim dari skill kuat seperti Chronosphere atau Duel.

Tidehunter – Dead in the Water

Tidehunter juga mendapatkan kemampuan tambahan bernama Dead in the Water melalui Aghanim’s Shard.

Skill ini menancapkan jangkar ke musuh sehingga mereka terkena efek leash dan slow besar. Target harus menyerang jangkar beberapa kali untuk bisa melepaskan diri.

Kelebihannya:

* Memberikan disable tambahan

* Mengunci hero yang memiliki mobilitas tinggi

* Memberikan kontrol tambahan selain Ravage

Dengan harga hanya 1.400 gold, Tidehunter mendapatkan kemampuan crowd control yang sangat berharga.

Necrophos – Death Seeker

Necrophos memperoleh kemampuan baru bernama Death Seeker.

Skill ini membuat Necrophos berubah menjadi proyektil Death Pulse yang bergerak menuju target sebelum melepaskan damage saat tiba.

Keunggulannya:

* Memberikan mobilitas tambahan

* Mempercepat farming wave

* Membantu escape dari situasi berbahaya

Kemampuan ini juga membantu Necrophos menghadapi item counter seperti Nullifier.

Axe – Berserker’s Call Upgrade

Untuk Axe, Aghanim’s Shard membuat Berserker’s Call secara otomatis memberikan efek Battle Hunger kepada semua target yang terkena taunt.

Keuntungan utamanya:

* Memberikan damage tambahan selama taunt

* Dapat menumpuk beberapa Battle Hunger

* Membantu membersihkan creep wave lebih cepat

Dengan upgrade ini, Axe tidak hanya kuat sebagai initiator tetapi juga memberikan damage lanjutan yang lebih konsisten.

Faceless Void – Reverse Time Walk

Terakhir adalah Faceless Void dengan upgrade Reverse Time Walk.

Skill ini memungkinkan Void kembali ke posisi sebelumnya setelah menggunakan Time Walk.

Manfaatnya antara lain:

* Memberikan escape tambahan

* Membantu scouting map

* Memberikan fleksibilitas saat teamfight

Upgrade ini membuat Faceless Void bisa melakukan inisiasi dengan lebih aman tanpa takut langsung terbunuh.

Aghanim’s Shard Jadi Faktor Penting Meta Dota 2

Saat ini, Aghanim’s Shard menjadi salah satu item yang sangat memengaruhi strategi permainan di Dota 2. Dengan harga yang relatif murah, item ini dapat memberikan peningkatan besar yang bahkan mengubah cara hero dimainkan.

Beberapa hero bahkan hampir selalu membeli Shard di setiap pertandingan karena manfaatnya yang terlalu besar untuk dilewatkan. Memahami Shard mana yang paling kuat dapat memberikan keunggulan strategis bagi tim dan membantu pemain memaksimalkan potensi hero di medan pertempuran. (Muhammad Ghifari A/E-4)