7 Aplikasi Baca Komik Online Terlengkap di HP

APLIKASI baca komik adalah aplikasi digital yang digunakan untuk membaca komik secara online maupun offline melalui perangkat seperti smartphone, tablet, atau komputer. Aplikasi ini menyediakan berbagai jenis komik seperti manga, manhwa, manhua, dan komik dari berbagai negara lainnya.
Melalui aplikasi baca komik, pengguna dapat dengan mudah menemukan, membaca, serta mengikuti update chapter terbaru dari komik favorit tanpa harus membeli komik fisik.
1. LINE WEBTOON
Aplikasi ini sangat populer untuk membaca komik digital dari berbagai negara. Di dalamnya banyak komik resmi dan legal, update episode rutin, banyak genre seperti romance, action, fantasy, dan horror.
MangaToon menyediakan berbagai manga, manhua, dan manhwa yang bisa dibaca di HP. Aplikasi ini memiliki banyak komik berwarna dengan berbagai genre seperti aksi, romantis, dan petualangan.
Aplikasi ini terkenal dengan koleksi manhwa Korea yang populer. Tampilan komiknya dibuat khusus untuk dibaca secara vertikal di smartphone.
Aplikasi resmi dari penerbit Jepang Shueisha. Terdapat manga populer seperti One Piece dan Jujutsu Kaisen, update langsung dari Jepang, banyak chapter gratis.
WebComics menyediakan ribuan komik dari berbagai genre seperti aksi, komedi, romantis, dan fantasi dengan tampilan yang nyaman di HP.
Tapas menyediakan komik digital serta novel online. Banyak komik terkenal dari kreator internasional yang bisa dibaca gratis maupun berbayar.
Aplikasi ini sangat populer di kalangan penggemar manga karena bisa mengakses banyak sumber komik sekaligus dan memiliki fitur perpustakaan komik yang lengkap.
Aplikasi seperti LINE WEBTOON, MangaToon, MANGA Plus, dan Kakao Webtoon menjadi pilihan populer karena koleksi komiknya lengkap dan sering update. (Z-4)
