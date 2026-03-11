Berikut Aplikasi Baca Komik Online Terlengkap di HP(freepik)

APLIKASI baca komik adalah aplikasi digital yang digunakan untuk membaca komik secara online maupun offline melalui perangkat seperti smartphone, tablet, atau komputer. Aplikasi ini menyediakan berbagai jenis komik seperti manga, manhwa, manhua, dan komik dari berbagai negara lainnya.

Melalui aplikasi baca komik, pengguna dapat dengan mudah menemukan, membaca, serta mengikuti update chapter terbaru dari komik favorit tanpa harus membeli komik fisik.

Berikut 7 Aplikasi Baca Komik Online Terlengkap di HP

1. LINE WEBTOON

Aplikasi ini sangat populer untuk membaca komik digital dari berbagai negara. Di dalamnya banyak komik resmi dan legal, update episode rutin, banyak genre seperti romance, action, fantasy, dan horror.

2. MangaToon

MangaToon menyediakan berbagai manga, manhua, dan manhwa yang bisa dibaca di HP. Aplikasi ini memiliki banyak komik berwarna dengan berbagai genre seperti aksi, romantis, dan petualangan.

3. Kakao Webtoon

Aplikasi ini terkenal dengan koleksi manhwa Korea yang populer. Tampilan komiknya dibuat khusus untuk dibaca secara vertikal di smartphone.

4. MANGA Plus

Aplikasi resmi dari penerbit Jepang Shueisha. Terdapat manga populer seperti One Piece dan Jujutsu Kaisen, update langsung dari Jepang, banyak chapter gratis.

5. WebComics

WebComics menyediakan ribuan komik dari berbagai genre seperti aksi, komedi, romantis, dan fantasi dengan tampilan yang nyaman di HP.

6. Tapas

Tapas menyediakan komik digital serta novel online. Banyak komik terkenal dari kreator internasional yang bisa dibaca gratis maupun berbayar.

7. Tachiyomi

Aplikasi ini sangat populer di kalangan penggemar manga karena bisa mengakses banyak sumber komik sekaligus dan memiliki fitur perpustakaan komik yang lengkap.

Aplikasi seperti LINE WEBTOON, MangaToon, MANGA Plus, dan Kakao Webtoon menjadi pilihan populer karena koleksi komiknya lengkap dan sering update. (Z-4)

Sumber: pricebook, jalantikus