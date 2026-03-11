Cara Menampilkan Bookmark di Google Chrome

Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
BOOKMARK Google Chrome adalah fitur pada Google Chrome yang digunakan untuk menyimpan alamat halaman website agar bisa dibuka kembali dengan cepat tanpa perlu mencarinya lagi di internet.
Dengan menggunakan bookmark, pengguna dapat menyimpan situs web favorit seperti berita, media sosial, atau halaman penting lainnya sehingga lebih mudah diakses kapan saja.
Bookmark di Google Chrome bisa ditampilkan dengan mudah menggunakan shortcut Ctrl Shift B atau melalui menu pengaturan bookmark. (Z-4)
Sumber: wikiwow, bookmarkllama
