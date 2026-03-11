Headline
Pemerintah tak Reaktif Respons Harga Minyak

Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Cara Menampilkan Bookmark di Google Chrome

Reynaldi Andrian Pamungkas
11/3/2026 18:00
Cara Menampilkan Bookmark di Google Chrome
Berikut Cara Menampilkan Bookmark di Google Chrome(freepik)

BOOKMARK Google Chrome adalah fitur pada Google Chrome yang digunakan untuk menyimpan alamat halaman website agar bisa dibuka kembali dengan cepat tanpa perlu mencarinya lagi di internet.

Dengan menggunakan bookmark, pengguna dapat menyimpan situs web favorit seperti berita, media sosial, atau halaman penting lainnya sehingga lebih mudah diakses kapan saja.

Berikut Cara Menampilkan Bookmark di Google Chrome

1. Menggunakan Shortcut Keyboard

  • Ctrl Shift B
  • Setelah itu, Bookmark Bar akan langsung muncul di bagian atas browser.

2. Melalui Menu Chrome

  • Buka Google Chrome.
  • Klik ikon tiga titik di pojok kanan atas.
  • Pilih menu Bookmarks.
  • Klik Show Bookmarks Bar.
  • Bookmark yang sudah disimpan akan muncul di bagian atas browser.

3. Klik Kanan pada Bagian Atas Browser

  • Klik kanan pada area kosong di bagian atas Chrome.
  • Pilih Show Bookmarks Bar.
  • Bookmark bar akan langsung tampil.

Bookmark di Google Chrome bisa ditampilkan dengan mudah menggunakan shortcut Ctrl Shift B atau melalui menu pengaturan bookmark. (Z-4)

Sumber: wikiwow, bookmarkllama

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved