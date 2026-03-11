Berikut Cara Menampilkan Bookmark di Google Chrome(freepik)

BOOKMARK Google Chrome adalah fitur pada Google Chrome yang digunakan untuk menyimpan alamat halaman website agar bisa dibuka kembali dengan cepat tanpa perlu mencarinya lagi di internet.

Dengan menggunakan bookmark, pengguna dapat menyimpan situs web favorit seperti berita, media sosial, atau halaman penting lainnya sehingga lebih mudah diakses kapan saja.

Berikut Cara Menampilkan Bookmark di Google Chrome

1. Menggunakan Shortcut Keyboard

Ctrl Shift B

Setelah itu, Bookmark Bar akan langsung muncul di bagian atas browser.

2. Melalui Menu Chrome

Buka Google Chrome.

Klik ikon tiga titik di pojok kanan atas.

Pilih menu Bookmarks.

Klik Show Bookmarks Bar.

Bookmark yang sudah disimpan akan muncul di bagian atas browser.

3. Klik Kanan pada Bagian Atas Browser

Klik kanan pada area kosong di bagian atas Chrome.

Pilih Show Bookmarks Bar.

Bookmark bar akan langsung tampil.

Bookmark di Google Chrome bisa ditampilkan dengan mudah menggunakan shortcut Ctrl Shift B atau melalui menu pengaturan bookmark. (Z-4)

Sumber: wikiwow, bookmarkllama