Berikut Aplikasi Nonton Film Series Terlengkap 2026(freepik)

APLIKASI nonton film series adalah aplikasi digital yang digunakan untuk menonton berbagai film dan serial televisi secara online melalui internet menggunakan HP, tablet, komputer, atau Smart TV.

Aplikasi ini biasanya menyediakan berbagai genre hiburan seperti film aksi, drama, komedi, horor, hingga dokumenter. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat menonton konten kapan saja dan di mana saja tanpa harus menunggu tayangan di televisi.

Berikut 7 Aplikasi Nonton Film Series Terlengkap 2026

1. Netflix

Netflix adalah salah satu layanan streaming paling populer di dunia yang menyediakan ribuan film, serial TV, dokumenter, dan konten original eksklusif. Platform ini juga mendukung kualitas video hingga 4K dan fitur download untuk ditonton offline.

2. Disney+ Hotstar

Aplikasi ini menawarkan berbagai film dan serial dari Disney, Marvel, Star Wars, Pixar, hingga National Geographic. Selain itu, tersedia juga banyak film Indonesia dan Asia.

3. Amazon Prime Video

Prime Video memiliki koleksi film Hollywood, serial populer, dan konten original Amazon yang cukup lengkap. Pengguna juga dapat menonton tanpa iklan dan mengunduh film untuk ditonton offline.

4. Vidio

Vidio adalah layanan streaming asal Indonesia yang menyediakan film, series, TV lokal, olahraga, serta berbagai konten eksklusif. Bahkan layanan ini pernah menjadi salah satu platform video on-demand terbesar di Indonesia.

5. HBO Max

HBO Max terkenal dengan serial premium seperti drama, film Hollywood terbaru, serta berbagai serial original berkualitas tinggi.

6. iQIYI

Platform ini populer untuk menonton drama Asia seperti drama China, Korea, anime, dan berbagai variety show dengan subtitle Indonesia.

7. Viu

Viu menjadi salah satu aplikasi favorit untuk menonton drama Korea, film Asia, dan variety show dengan subtitle Indonesia.

Jika ingin menonton film dan series terlengkap, aplikasi yang paling direkomendasikan adalah Netflix, Disney+ Hotstar, dan Amazon Prime Video, karena memiliki koleksi film internasional dan original yang sangat banyak. (Z-4)

Sumber: erablue, mamikos