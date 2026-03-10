Berikut Cara Mengganti Nama Facebook dari HP(freepik)

NAMA Facebook adalah nama identitas yang digunakan oleh seseorang pada akun Facebook untuk menunjukkan siapa pemilik akun tersebut. Nama ini akan terlihat oleh pengguna lain ketika mereka melihat profil, komentar, atau postingan seseorang di Facebook.

Nama Facebook biasanya terdiri dari nama depan dan nama belakang, tetapi sebagian pengguna juga menambahkan nama tengah sesuai dengan identitas mereka.

Berikut 8 Cara Mengganti Nama Facebook dari HP

1. Buka Aplikasi Facebook

Pertama, buka aplikasi Facebook di HP Android atau iPhone kamu.

2. Masuk ke Menu

Ketuk ikon tiga garis yang biasanya berada di pojok kanan atas layar.

3. Pilih Pengaturan

Scroll ke bawah lalu pilih Pengaturan dan Privasi, kemudian tekan Pengaturan.

4. Buka Informasi Akun

Masuk ke bagian Pusat Akun lalu pilih Informasi pribadi.

5. Pilih Nama

Ketuk bagian Nama untuk mengubah nama akun Facebook.

6. Masukkan Nama Baru

Tulis nama depan, nama tengah, dan nama belakang yang ingin digunakan.

7. Simpan Perubahan

Tekan Tinjau Perubahan, lalu pilih tampilan nama yang diinginkan.

8. Masukkan Kata Sandi

Masukkan password akun Facebook untuk mengonfirmasi perubahan, lalu tekan Simpan.

Nama Facebook biasanya hanya bisa diganti setiap 60 hari sekali. Gunakan nama asli atau nama yang sesuai kebijakan Facebook. (Z-4)

Sumber: telkomsel, justanswer