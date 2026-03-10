8 Cara Mengganti Nama Facebook dari HP

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
NAMA Facebook adalah nama identitas yang digunakan oleh seseorang pada akun Facebook untuk menunjukkan siapa pemilik akun tersebut. Nama ini akan terlihat oleh pengguna lain ketika mereka melihat profil, komentar, atau postingan seseorang di Facebook.
Nama Facebook biasanya terdiri dari nama depan dan nama belakang, tetapi sebagian pengguna juga menambahkan nama tengah sesuai dengan identitas mereka.
Pertama, buka aplikasi Facebook di HP Android atau iPhone kamu.
Ketuk ikon tiga garis yang biasanya berada di pojok kanan atas layar.
Scroll ke bawah lalu pilih Pengaturan dan Privasi, kemudian tekan Pengaturan.
Masuk ke bagian Pusat Akun lalu pilih Informasi pribadi.
Ketuk bagian Nama untuk mengubah nama akun Facebook.
Tulis nama depan, nama tengah, dan nama belakang yang ingin digunakan.
Tekan Tinjau Perubahan, lalu pilih tampilan nama yang diinginkan.
Masukkan password akun Facebook untuk mengonfirmasi perubahan, lalu tekan Simpan.
Nama Facebook biasanya hanya bisa diganti setiap 60 hari sekali. Gunakan nama asli atau nama yang sesuai kebijakan Facebook. (Z-4)
Sumber: telkomsel, justanswer
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved