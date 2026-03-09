Berikut Cara Screenshot di Laptop Windows 10(freepik)

SCREENSHOT adalah gambar atau tangkapan layar yang diambil dari tampilan perangkat seperti komputer, laptop, tablet, atau smartphone pada saat tertentu.

Screenshot digunakan untuk menyimpan tampilan layar menjadi file gambar, sehingga informasi yang terlihat di layar bisa disimpan, dibagikan, atau digunakan kembali.

Berikut 5 Cara Screenshot di Laptop Windows 10

1. Menggunakan Tombol PrtScn

Tekan tombol PrtScn pada keyboard.

Layar akan tersimpan ke clipboard.

Buka aplikasi seperti Microsoft Paint atau Microsoft Word, lalu tekan Ctrl V untuk menempelkan screenshot.

2. Menggunakan Windows PrtScn

Tekan Windows PrtScn secara bersamaan.

Layar akan langsung tersimpan otomatis.

File bisa ditemukan di Pictures lalu Screenshots.

3. Menggunakan Alt PrtScn

Tekan Alt PrtScn.

Cara ini hanya mengambil screenshot jendela yang sedang aktif.

Hasilnya bisa ditempel di Paint atau aplikasi lain dengan Ctrl V.

4. Menggunakan Snipping Tool

Buka aplikasi Snipping Tool.

Klik New lalu pilih area layar yang ingin diambil.

Screenshot bisa langsung disimpan atau diedit.

5. Menggunakan Windows Shift S

Tekan Windows Shift S.

Layar akan sedikit gelap dan muncul pilihan screenshot area tertentu, jendela, atau layar penuh.

Hasil screenshot akan tersimpan di clipboard.

Di Windows 10 ada banyak cara screenshot, tetapi yang paling cepat biasanya menggunakan Windows Shift S atau Windows PrtScn. (Z-4)

Sumber: telkomuniversity, asus