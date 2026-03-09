5 Cara Screenshot di Laptop Windows 10

Headline
SCREENSHOT adalah gambar atau tangkapan layar yang diambil dari tampilan perangkat seperti komputer, laptop, tablet, atau smartphone pada saat tertentu.
Screenshot digunakan untuk menyimpan tampilan layar menjadi file gambar, sehingga informasi yang terlihat di layar bisa disimpan, dibagikan, atau digunakan kembali.
Di Windows 10 ada banyak cara screenshot, tetapi yang paling cepat biasanya menggunakan Windows Shift S atau Windows PrtScn. (Z-4)
WhatsApp Web adalah alat yang sangat praktis untuk mengakses percakapan WhatsApp dari perangkat desktop atau laptop.
Mengambil screenshot di laptop atau komputer adalah hal yang sangat bermanfaat, baik untuk keperluan pekerjaan, berbagi informasi, atau menyimpan momen penting di layar.
Meski dukungan resmi berakhir, 42,7% pengguna masih bertahan di Windows 10. Simak risiko keamanan, opsi Extended Security Updates (ESU), dan cara melindungi PC Anda.
Tahun 2025 jadi akhir era sejumlah teknologi besar. iPhone SE, Windows 10, Skype hingga Dial-Up AOL resmi dihentikan dan masuk sejarah teknologi.
Microsoft resmi mengumumkan bahwa dukungan untuk sistem operasi Windows 10 akan dihentikan mulai 14 Oktober 2025
Sistem ini merupakan penerus dari Windows 8.1 dan dirancang untuk digunakan di berbagai jenis perangkat, mulai dari PC atau laptop, tablet, hingga perangkat hybrid.
Windows 10 dirancang untuk digunakan pada berbagai perangkat, termasuk komputer desktop, laptop, tablet, hingga perangkat 2 in 1.
