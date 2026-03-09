Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

5 Cara Screenshot di Laptop Windows 10

Reynaldi Andrian Pamungkas
09/3/2026 22:30
5 Cara Screenshot di Laptop Windows 10
Berikut Cara Screenshot di Laptop Windows 10(freepik)

SCREENSHOT adalah gambar atau tangkapan layar yang diambil dari tampilan perangkat seperti komputer, laptop, tablet, atau smartphone pada saat tertentu.

Screenshot digunakan untuk menyimpan tampilan layar menjadi file gambar, sehingga informasi yang terlihat di layar bisa disimpan, dibagikan, atau digunakan kembali.

Berikut 5 Cara Screenshot di Laptop Windows 10

1. Menggunakan Tombol PrtScn

  • Tekan tombol PrtScn pada keyboard.
  • Layar akan tersimpan ke clipboard.
  • Buka aplikasi seperti Microsoft Paint atau Microsoft Word, lalu tekan Ctrl V untuk menempelkan screenshot.

2. Menggunakan Windows PrtScn

  • Tekan Windows PrtScn secara bersamaan.
  • Layar akan langsung tersimpan otomatis.
  • File bisa ditemukan di Pictures lalu Screenshots.

3. Menggunakan Alt PrtScn

  • Tekan Alt PrtScn.
  • Cara ini hanya mengambil screenshot jendela yang sedang aktif.
  • Hasilnya bisa ditempel di Paint atau aplikasi lain dengan Ctrl V.

4. Menggunakan Snipping Tool

  • Buka aplikasi Snipping Tool.
  • Klik New lalu pilih area layar yang ingin diambil.
  • Screenshot bisa langsung disimpan atau diedit.

5. Menggunakan Windows Shift S

  • Tekan Windows Shift S.
  • Layar akan sedikit gelap dan muncul pilihan screenshot area tertentu, jendela, atau layar penuh.
  • Hasil screenshot akan tersimpan di clipboard.

Di Windows 10 ada banyak cara screenshot, tetapi yang paling cepat biasanya menggunakan Windows Shift S atau Windows PrtScn. (Z-4)

Sumber: telkomuniversity, asus



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved