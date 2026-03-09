Berikut Aplikasi Jadwal Sholat Terbaik 2026(freepik)

APLIKASI jadwal sholat adalah aplikasi pada smartphone yang berfungsi untuk memberikan informasi waktu salat secara otomatis berdasarkan lokasi pengguna. Aplikasi ini membantu umat Islam mengetahui waktu salat seperti Subuh, Dzuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya dengan lebih mudah.

Aplikasi jadwal sholat biasanya menggunakan GPS atau pengaturan lokasi agar waktu salat yang ditampilkan sesuai dengan wilayah tempat pengguna berada.

Berikut 7 Aplikasi Jadwal Sholat Terbaik 2026

1. Muslim Pro

Jadwal sholat akurat berdasarkan lokasi, notifikasi azan otomatis, Al-Qur’an digital dan terjemahan, penunjuk arah kiblat dan kalender hijriah.

Baca juga : Cara Pasang Widget Jadwal Sholat di HP Android dan iPhone Terbaru 2026

2. Umma

Jadwal sholat dan azan, Al-Qur’an digital, kajian Islam, video ceramah, dan podcast.

3. Muslim Go

Pengingat waktu sholat, arah kiblat, doa harian dan artikel Islami.

4. Athan

Azan otomatis, jadwal sholat global, kalender hijriah dan doa setelah azan.

Baca juga : 7 Aplikasi Jadwal Sholat Terbaik di HP Android

5. Sajda

Alarm waktu salat, Al-Qur’an digital, arah kiblat dan kalender salat bulanan.

6. NU Online Super App

Jadwal sholat, Al-Qur’an digital, doa sehari-hari dan panduan ibadah.

7. iMuslim

Jadwal sholat, penunjuk arah kiblat, tasbih digital dan doa harian.

Aplikasi jadwal sholat membantu umat Muslim mengetahui waktu salat yang akurat berdasarkan lokasi, lengkap dengan notifikasi azan, arah kiblat, dan Al-Qur’an digital sehingga memudahkan ibadah sehari-hari. (Z-4)

Sumber: erablue, eraspace