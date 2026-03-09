7 Aplikasi Jadwal Sholat Terbaik 2026

Headline
APLIKASI jadwal sholat adalah aplikasi pada smartphone yang berfungsi untuk memberikan informasi waktu salat secara otomatis berdasarkan lokasi pengguna. Aplikasi ini membantu umat Islam mengetahui waktu salat seperti Subuh, Dzuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya dengan lebih mudah.
Aplikasi jadwal sholat biasanya menggunakan GPS atau pengaturan lokasi agar waktu salat yang ditampilkan sesuai dengan wilayah tempat pengguna berada.
Jadwal sholat akurat berdasarkan lokasi, notifikasi azan otomatis, Al-Qur’an digital dan terjemahan, penunjuk arah kiblat dan kalender hijriah.
Jadwal sholat dan azan, Al-Qur’an digital, kajian Islam, video ceramah, dan podcast.
Pengingat waktu sholat, arah kiblat, doa harian dan artikel Islami.
Azan otomatis, jadwal sholat global, kalender hijriah dan doa setelah azan.
Alarm waktu salat, Al-Qur’an digital, arah kiblat dan kalender salat bulanan.
Jadwal sholat, Al-Qur’an digital, doa sehari-hari dan panduan ibadah.
Jadwal sholat, penunjuk arah kiblat, tasbih digital dan doa harian.
Aplikasi jadwal sholat membantu umat Muslim mengetahui waktu salat yang akurat berdasarkan lokasi, lengkap dengan notifikasi azan, arah kiblat, dan Al-Qur’an digital sehingga memudahkan ibadah sehari-hari. (Z-4)
Sumber: erablue, eraspace
Aplikasi ini sangat berguna bagi umat Muslim untuk mengingatkan waktu salat fardhu, terutama saat sedang bepergian atau tidak mendengar suara azan dari masjid.
