Jadwal Rilis PS6, Segini Harganya di Indonesia

INDUSTRI konsol gim sedang berada di ambang revolusi besar. Setelah kesuksesan PlayStation 5 (PS5) dan peluncuran varian Pro, perhatian dunia kini tertuju pada suksesor berikutnya: PlayStation 6 atau PS6. Meskipun Sony belum memberikan pengumuman resmi, berbagai bocoran dari rantai pasok global pada tahun 2026 ini memberikan gambaran yang makin jelas mengenai jadwal rilis, harga, hingga spesifikasi "monster" yang akan diusungnya.

Jadwal Rilis PS6: Antara 2027 atau 2028?

Berdasarkan siklus tujuh tahunan yang biasa diterapkan Sony, PS6 awalnya diprediksi akan meluncur pada akhir tahun 2027. Namun, laporan terbaru menyebutkan adanya tantangan besar berupa "RAMmageddon" atau lonjakan harga memori global akibat tingginya permintaan infrastruktur AI.

Meski sempat muncul rumor penundaan hingga 2029, insider industri terpercaya mengungkapkan bahwa Sony kemungkinan besar tetap akan berpegang pada jadwal awal, yakni kuartal keempat 2027 atau paling lambat awal 2028. Penundaan lebih lama dianggap akan merugikan Sony secara finansial karena kontrak produksi chip 3nm dengan TSMC sudah mulai berjalan pada pertengahan 2027.

Estimasi Harga PS6 di Indonesia

Menentukan harga PS6 saat ini cukup menantang mengingat fluktuasi biaya komponen. Namun, jika berkaca pada tren harga konsol premium belakangan ini, PS6 diprediksi akan dibanderol pada kisaran 599 hingga 699 dolar AS untuk model standar.

Di pasar Indonesia, setelah ditambah dengan pajak impor dan margin retailer resmi, estimasi harga PlayStation 6 kemungkinan berada di rentang:

Model Digital: Rp10.500.000 – Rp11.500.000

Rp10.500.000 – Rp11.500.000 Model Disc Drive: Rp12.000.000 – Rp13.500.000

Harga menggunakan estimasi Mata Uang Rupiah dan dapat berubah sesuai kebijakan pajak terbaru.

Salah satu lompatan terbesar PS6 terletak pada kapasitas memorinya

Berbeda dengan PS5 yang menggunakan RAM 16GB, PS6 dirumorkan akan dibekali dengan memori hingga 30GB GDDR7. Penggunaan standar GDDR7 ini menjanjikan bandwidth yang jauh lebih lebar dan latensi rendah, sangat krusial untuk menangani gim AAA dengan resolusi 4K pada 120fps secara stabil.

Keunggulan dan Fitur Utama PlayStation 6

1. Arsitektur AMD Orion (Zen 6 & RDNA 5)

Jantung pacunya akan menggunakan APU kustom dari AMD dengan kode nama "Orion". Kombinasi ini diklaim mampu memberikan performa ray tracing yang jauh melampaui teknologi saat ini, bahkan disebut-sebut mampu menyaingi kartu grafis PC kelas atas.

2. PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR)

Teknologi upscaling berbasis AI ini akan ditingkatkan untuk memberikan kualitas visual fotorealistik tanpa membebani performa hardware secara berlebihan. Pemain bisa menikmati detail tekstur yang lebih tajam meski pada frame rate tinggi.

3. Backward Compatibility Total

Sony dikabarkan memastikan PS6 dapat memainkan hampir seluruh perpustakaan gim PS4 dan PS5. Ini merupakan berita baik bagi kolektor gim fisik maupun digital yang tidak ingin kehilangan akses ke koleksi lama mereka.

Fitur PlayStation 5 PlayStation 6 (Rumor) Memori (RAM) 16GB GDDR6 30GB GDDR7 Prosesor Zen 2 Zen 6 (AMD Orion) Target Performa 4K 60fps 4K 120fps / 8K Support

PlayStation 6 menjanjikan lompatan performa yang signifikan, terutama dari sisi manajemen memori dan integrasi AI. Meski tantangan harga komponen membayangi, Sony tampak tetap optimis untuk merilis konsol ini pada jendela waktu 2027-2028 demi menjaga dominasi mereka di pasar gaming global. (Z-4)