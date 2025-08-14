PS6: Harga, Fitur Terbaru, dan Perbandingan dengan PS5 - Update 2025

Headline
Rumor tentang PS6 semakin menggema di kalangan gamer. PlayStation 6, sebagai penerus PS5, diharapkan membawa teknologi canggih dan pengalaman bermain yang lebih seru.
Dalam artikel ini, kita akan membahas perkiraan harga PS6, fitur terbarunya, dan bagaimana konsol ini berbeda dari PS5. Simak ulasan lengkapnya!
Berdasarkan informasi yang beredar, harga PS6 diperkirakan berkisar antara $499 hingga $599, atau sekitar Rp7,5 juta sampai Rp9 juta. Harga ini sedikit lebih tinggi dibandingkan PS5 saat peluncuran ($399-$499). Namun, beberapa sumber menyebutkan Sony berusaha menjaga harga PS6 tetap kompetitif agar terjangkau untuk gamer. Ada kemungkinan Sony juga akan merilis PS6 Digital Edition yang lebih murah tanpa drive Blu-ray, seperti strategi pada PS5.
PS6 dirumorkan akan hadir dengan fitur-fitur canggih yang jauh melampaui PS5. Berikut adalah beberapa fitur yang diantisipasi:
Untuk membantu kamu memutuskan apakah akan upgrade ke PS6, berikut perbandingan dengan PS5:
|Fitur
|PS5
|PS6 (Rumor)
|Prosesor
|AMD Zen 2, 8-core
|AMD Zen 5/6, 8-core
|GPU
|RDNA 2, 10.28 TFLOPs
|RDNA 4, 30+ TFLOPs
|Penyimpanan
|SSD 825GB
|SSD 1TB/2TB
|Resolusi
|4K 120Hz, 8K terbatas
|4K 120fps, 8K 60fps
|Controller
|DualSense (Haptic Feedback)
|DualSense AI + Gestur
|Backward Compatibility
|PS4
|PS1-PS5
Dari tabel di atas, terlihat bahwa PS6 menawarkan peningkatan besar di performa, penyimpanan, dan fitur interaktif. PS6 juga lebih siap untuk masa depan gaming dengan dukungan VR dan cloud gaming yang lebih baik.
Meski belum ada pengumuman resmi, rumor menyebutkan PS6 akan mulai diproduksi pada 2027, dengan peluncuran antara akhir 2027 hingga awal 2028. Ini sesuai dengan siklus hidup PS5 yang diperkirakan berlangsung 7-8 tahun sejak rilis 2020.
Jika kamu sudah punya PS5, mungkin kamu bertanya-tanya apakah perlu upgrade ke PS6. Dengan fitur seperti grafis 8K, AI di controller, dan backward compatibility yang lebih luas, PS6 cocok untuk gamer yang ingin pengalaman terbaik. Namun, jika game eksklusif PS6 belum banyak saat peluncuran, kamu mungkin bisa menunggu satu atau dua tahun.
PS6 dijanjikan sebagai konsol revolusioner dengan harga yang kompetitif, fitur canggih, dan performa jauh di atas PS5. Dari grafis realistis hingga controller pintar, PS6 siap mengubah cara kita bermain game. Pantau terus informasi resmi dari Sony untuk update terbaru tentang PlayStation 6!
