Berikut Aplikasi Al-Qur'an Online Terbaik untuk Ngaji(freepik)

APLIKASI Al-Qur'an online adalah aplikasi digital pada smartphone atau perangkat lain yang digunakan untuk membaca, mendengarkan, dan mempelajari Al-Qur'an melalui internet.

Aplikasi ini biasanya menyediakan teks Al-Qur'an lengkap, terjemahan, tafsir, serta audio bacaan dari berbagai qari sehingga memudahkan umat Islam untuk mengaji kapan saja dan di mana saja.

Berikut 5 Aplikasi Al-Qur'an Online Terbaik untuk Ngaji

1. Muslim Pro

Aplikasi ini sangat populer di kalangan Muslim di seluruh dunia. Selain Al-Qur’an digital, aplikasi ini juga menyediakan berbagai fitur ibadah lainnya. Fitur utamanya Al-Qur’an lengkap dengan terjemahan dan audio murottal, jadwal sholat dan adzan otomatis, penunjuk arah kiblat, kalender Islam dan doa harian.

2. Quran for Android

Aplikasi ini dikenal dengan tampilan yang sederhana dan nyaman untuk membaca Al-Qur’an dalam waktu lama. Fitur utamanya teks Al-Qur’an yang jelas dan mudah dibaca, audio qari dari berbagai imam, mode malam untuk membaca saat gelap, bookmark dan pencarian ayat.

3. Quran Majeed

Aplikasi ini memiliki desain menarik dan banyak pilihan bahasa. Fitur utamanya terjemahan Al-Qur’an dalam puluhan bahasa, audio tilawah Al-Qur’an, pengingat waktu sholat, tema tampilan yang dapat diubah.

4. MyQuran Al Quran dan Terjemahan

Aplikasi buatan developer Indonesia yang cukup populer karena ringan dan mudah digunakan. Fitur utamanya tajwid berwarna untuk membantu membaca, terjemahan bahasa Indonesia, fitur pencarian ayat, dan bisa digunakan secara offline.

5. NU Online: Quran, Sholat, Tahlil

Aplikasi ini tidak hanya berisi Al-Qur’an, tetapi juga panduan ibadah lengkap. Fitur utamanya Al-Qur’an digital dengan terjemahan, jadwal sholat dan kompas kiblat, doa harian, tahlil, dan wirid, panduan ibadah seperti wudhu dan sholat.

Aplikasi Al-Qur’an sangat membantu untuk ngaji kapan saja dan di mana saja. Beberapa yang paling populer adalah Muslim Pro, Quran for Android, Quran Majeed, MyQuran, dan NU Online karena fiturnya lengkap dan mudah digunakan. (Z-4)

Sumber: telkomsel, dorangadget