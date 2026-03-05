Jujutsu Kaisen Modulo Chapter 25: Tanggal Rilis, Spoiler, dan Akhir Era Cursed Energy

Ilustrasi(Dok Istimewa)

Dunia Jujutsu kembali diguncang dengan kabar rilisnya Jujutsu Kaisen Modulo Chapter 25 pada 8 Maret 2026. Sebagai seri spin-off yang mengambil latar puluhan tahun setelah kejadian utama, Modulo berhasil mencuri perhatian lewat pendekatan cerita yang lebih taktis dan teknis.

Pertemuan Yuji dan Panda: Strategi Masa Depan

Bocoran terbaru menunjukkan bahwa fokus utama Chapter 25 adalah dialog mendalam antara Yuji Itadori dan Panda. Di tengah dunia yang mulai kehilangan energi kutukan akibat ritual "Harmony", Yuji mencoba merancang sebuah sistem pertahanan yang berkelanjutan bagi umat manusia.

Fakta Kunci: JJK Modulo Chapter 25 disebut sebagai "Super Climax". Dalam terminologi Shonen Jump, ini berarti seri akan berakhir dalam hitungan minggu atau bahkan langsung di chapter tersebut.

Eradikasi Energi Kutukan

Strategi besar yang diusung dalam Modulo adalah penghapusan sumber konflik utama: Energi Kutukan itu sendiri. Berbeda dengan solusi radikal di masa lalu, Yuji kali ini lebih memilih pendekatan "Legacy of Safety", di mana ia memanfaatkan sisa-sisa kekuatan yang ada untuk menciptakan penghalang permanen serupa dengan Barrier Tengen, namun lebih stabil bagi warga sipil.

Detail Rilis JJK Modulo Chapter 25

Kategori Keterangan Tanggal Rilis 8 Maret 2026 Platform Resmi Manga Plus (Shueisha) Status Cerita Final Arc / Super Climax

Apakah Yuji akan benar-benar mengakhiri kutukan selamanya, atau justru ia harus menjadi "kutukan terakhir" demi menjaga keseimbangan? Jawabannya akan tersaji lengkap dalam rilis resmi akhir pekan ini.