Berikut Cara Download Otomatis Pakai IDM di Laptop(freepik)

IINTERNET Download Manager (IDM) adalah aplikasi pengelola unduhan untuk komputer yang digunakan untuk mempercepat, mengatur, dan melanjutkan proses download file dari internet.

Aplikasi ini biasanya digunakan di komputer dengan sistem operasi Microsoft Windows dan dapat terintegrasi dengan berbagai browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge.

Berikut 6 Cara Download Otomatis Pakai IDM di Laptop

1. Install Internet Download Manager

Unduh dan install aplikasi Internet Download Manager di laptop.

Setelah selesai, buka aplikasi IDM.

2. Aktifkan Integrasi Browser

Masuk ke menu Options di IDM.

Buka tab General.

Centang browser yang digunakan seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge.

3. Install IDM Extension

Buka browser yang digunakan.

Tambahkan ekstensi IDM Integration Module agar IDM bisa menangkap link download secara otomatis.

4. Mulai Download File

Klik link download di website.

IDM akan otomatis muncul dan menangkap file untuk diunduh.

5. Klik Start Download

Pilih lokasi penyimpanan file.

Tekan Start Download dan IDM akan mengunduh file dengan kecepatan lebih tinggi.

6. Gunakan Fitur Download with IDM

Klik kanan pada link download.

Pilih Download with IDM.

Agar IDM selalu download otomatis, pastikan extension IDM aktif di browser, jangan menonaktifkan fitur browser integration di IDM, serta gunakan browser yang kompatibel seperti Chrome atau Firefox. (Z-4)

Sumber: qwords, blogger