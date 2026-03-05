Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

6 Cara Download Otomatis Pakai IDM di Laptop

Reynaldi Andrian Pamungkas
05/3/2026 20:30
6 Cara Download Otomatis Pakai IDM di Laptop
Berikut Cara Download Otomatis Pakai IDM di Laptop(freepik)

IINTERNET Download Manager (IDM) adalah aplikasi pengelola unduhan untuk komputer yang digunakan untuk mempercepat, mengatur, dan melanjutkan proses download file dari internet.

Aplikasi ini biasanya digunakan di komputer dengan sistem operasi Microsoft Windows dan dapat terintegrasi dengan berbagai browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge.

Berikut 6 Cara Download Otomatis Pakai IDM di Laptop

1. Install Internet Download Manager

  • Unduh dan install aplikasi Internet Download Manager di laptop.
  • Setelah selesai, buka aplikasi IDM.

2. Aktifkan Integrasi Browser

  • Masuk ke menu Options di IDM.
  • Buka tab General.
  • Centang browser yang digunakan seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge.

3. Install IDM Extension

  • Buka browser yang digunakan.
  • Tambahkan ekstensi IDM Integration Module agar IDM bisa menangkap link download secara otomatis.

4. Mulai Download File

  • Klik link download di website.
  • IDM akan otomatis muncul dan menangkap file untuk diunduh.

5. Klik Start Download

  • Pilih lokasi penyimpanan file.
  • Tekan Start Download dan IDM akan mengunduh file dengan kecepatan lebih tinggi.

6. Gunakan Fitur Download with IDM

  • Klik kanan pada link download.
  • Pilih Download with IDM.

Agar IDM selalu download otomatis, pastikan extension IDM aktif di browser, jangan menonaktifkan fitur browser integration di IDM, serta gunakan browser yang kompatibel seperti Chrome atau Firefox. (Z-4)

Sumber: qwords, blogger



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
  • Berikut Cara Install IDM di PC dan Laptop

    Cara Install IDM di PC dan Laptop

    12/11/2025 17:07

    IDM merupakan program buatan Tonec Inc. yang sangat populer di kalangan pengguna Windows. Software ini membantu pengguna mengunduh file lebih cepat dibandingkan menggunakan fitur

  • Berikut Cara Masukkan Serial Number IDM

    5 Cara Masukkan Serial Number IDM

    12/10/2025 22:34

    Program ini dikembangkan oleh Tonec Inc., dan dikenal karena kemampuannya mengunduh file hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan pengunduhan biasa dari browser.

  • Berikut Cara Install IDM di Laptop

    Cara Install IDM di Laptop, Mudah dan Cepat

    22/7/2025 18:16

    IDM bisa meningkatkan kecepatan download hingga 5 kali lebih cepat dengan cara membagi file menjadi beberapa bagian segmented download.

  • Berikut Cara Install IDM

    Cara Install IDM di Laptop dan PC

    11/5/2025 19:00

    Perlu diketahui, versi trial hanya bisa digunakan selama 30 hari. Setelah itu, kamu perlu membeli lisensi resmi agar bisa terus menggunakan tanpa batas.

  • Berikut Cara Install IDM di PC dan Laptop

    Cara Install IDM di PC dan Laptop

    12/11/2025 17:07

    IDM merupakan program buatan Tonec Inc. yang sangat populer di kalangan pengguna Windows. Software ini membantu pengguna mengunduh file lebih cepat dibandingkan menggunakan fitur

  • Berikut Cara Install Internet Download Manager di PC

    Cara Install Internet Download Manager di PC

    16/10/2025 20:30

    IDM dikembangkan oleh Tonec Inc. dan menjadi salah satu download manager paling populer di dunia karena kecepatan dan kemudahannya.

  • Berikut Cara Masukkan Serial Number IDM

    5 Cara Masukkan Serial Number IDM

    12/10/2025 22:34

    Program ini dikembangkan oleh Tonec Inc., dan dikenal karena kemampuannya mengunduh file hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan pengunduhan biasa dari browser.

  • Berikut Cara Install IDM di Laptop

    Cara Install IDM di Laptop, Mudah dan Cepat

    22/7/2025 18:16

    IDM bisa meningkatkan kecepatan download hingga 5 kali lebih cepat dengan cara membagi file menjadi beberapa bagian segmented download.

  • Berikut Cara Install IDM

    Cara Install IDM di Laptop dan PC

    11/5/2025 19:00

    Perlu diketahui, versi trial hanya bisa digunakan selama 30 hari. Setelah itu, kamu perlu membeli lisensi resmi agar bisa terus menggunakan tanpa batas.

LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved