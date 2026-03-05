Berikut Aplikasi Buku Resep Makanan untuk HP Android(freepik)

APLIKASI buku resep makanan adalah aplikasi pada smartphone yang menyediakan berbagai resep masakan lengkap dengan bahan, langkah memasak, serta tips memasak yang dapat diakses secara digital.

Aplikasi ini memudahkan pengguna untuk mencari ide menu, belajar memasak, dan menyimpan resep favorit langsung di ponsel.

Biasanya aplikasi buku resep tersedia di perangkat Android maupun iOS, sehingga dapat digunakan oleh banyak pengguna smartphone.

Berikut 6 Aplikasi Buku Resep Makanan untuk HP Android

1. Cookpad

Aplikasi ini sangat populer untuk mencari dan berbagi resep masakan. Pengguna dapat menemukan berbagai resep dari seluruh dunia serta membagikan resep buatan sendiri kepada komunitas.

2. Tasty

Aplikasi dari BuzzFeed ini menyediakan ribuan resep makanan lengkap dengan video tutorial memasak yang mudah diikuti. Selain itu, terdapat fitur pencarian resep berdasarkan bahan atau jenis diet.

3. YoRipe

Aplikasi ini merupakan komunitas memasak yang menyediakan ribuan resep dan video kelas memasak. Pengguna juga bisa berbagi resep dan berdiskusi dengan pengguna lain.

4. My CookBook

Aplikasi ini memungkinkan pengguna membuat buku resep digital sendiri, menyimpan resep dari internet, serta membuat daftar belanja bahan makanan.

5. Endeus

Aplikasi resep masakan yang menyediakan berbagai resep dalam bentuk artikel dan video, sehingga memudahkan pengguna memahami langkah memasak.

6. Cookbook Recipes

Aplikasi ini berisi banyak resep makanan dari berbagai negara serta bisa digunakan secara offline, sehingga tetap bisa diakses tanpa koneksi internet.

Aplikasi buku resep di Android memudahkan pengguna menemukan ide masakan, belajar memasak melalui panduan langkah-langkah, hingga menyimpan resep favorit langsung di HP. (Z-4)

Sumber: erafone, opaperapp