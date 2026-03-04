7 Aplikasi Catatan Terbaik untuk iPhone

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
APLIKASI catatan adalah aplikasi yang digunakan untuk menulis, menyimpan, dan mengatur berbagai informasi seperti ide, tugas, jadwal, atau daftar penting dalam bentuk digital di HP, tablet, atau komputer.
Aplikasi ini menggantikan fungsi buku catatan fisik, tetapi dengan fitur tambahan seperti sinkronisasi cloud, pencarian cepat, hingga berbagi catatan.
Aplikasi catatan bawaan iPhone yang mudah digunakan untuk teks, daftar, gambar, bahkan scan dokumen.
Aplikasi kuat untuk menulis tangan, mengetik, dan anotasi PDF, cocok untuk pelajar dan profesional.
Antarmuka yang bersih dan minimal membuatnya nyaman untuk menulis catatan panjang dan pengorganisasian dengan tag.
Terhubung dengan layanan Microsoft, bagus untuk kelas, kerja, dan catatan lintas perangkat.
Lebih dari sekadar catatan, bisa buat tugas, database, jadwal, dan kerja tim dalam satu tempat.
Cocok untuk mengatur banyak catatan dalam buku catatan, tag, dan menyinkronkan antar perangkat.
Sederhana dan cepat untuk membuat catatan atau daftar tugas dengan sinkronisasi ke akun Google.
Aplikasi catatan adalah alat digital praktis untuk membantu mengatur informasi dan meningkatkan produktivitas sehari-hari. (Z-4)
Sumber: zapier, lark
Aplikasi-aplikasi ini tersedia untuk Android dan sebagian besar juga punya versi iOS atau web, sehingga catatanmu bisa diakses di berbagai perangkat.
Catatan digital jadi mudah! Temukan aplikasi catatan terbaik untuk pelajar & profesional. Produktivitas auto naik! Cek review singkatnya sekarang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved