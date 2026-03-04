A- A+

APLIKASI catatan adalah aplikasi yang digunakan untuk menulis, menyimpan, dan mengatur berbagai informasi seperti ide, tugas, jadwal, atau daftar penting dalam bentuk digital di HP, tablet, atau komputer.

Aplikasi ini menggantikan fungsi buku catatan fisik, tetapi dengan fitur tambahan seperti sinkronisasi cloud, pencarian cepat, hingga berbagi catatan.

Berikut 7 Aplikasi Catatan Terbaik untuk iPhone

1. Apple Notes

Aplikasi catatan bawaan iPhone yang mudah digunakan untuk teks, daftar, gambar, bahkan scan dokumen.

2. Notability

Aplikasi kuat untuk menulis tangan, mengetik, dan anotasi PDF, cocok untuk pelajar dan profesional.

3. Bear

Antarmuka yang bersih dan minimal membuatnya nyaman untuk menulis catatan panjang dan pengorganisasian dengan tag.

4. Microsoft OneNote

Terhubung dengan layanan Microsoft, bagus untuk kelas, kerja, dan catatan lintas perangkat.

5. Notion

Lebih dari sekadar catatan, bisa buat tugas, database, jadwal, dan kerja tim dalam satu tempat.

6. Evernote

Cocok untuk mengatur banyak catatan dalam buku catatan, tag, dan menyinkronkan antar perangkat.

7. Google Keep

Sederhana dan cepat untuk membuat catatan atau daftar tugas dengan sinkronisasi ke akun Google.

Aplikasi catatan adalah alat digital praktis untuk membantu mengatur informasi dan meningkatkan produktivitas sehari-hari. (Z-4)

Sumber: zapier, lark