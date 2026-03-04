Berikut Cara Pasang VPN di Microsoft Edge(freepik)

VPN adalah layanan yang membuat koneksi internet kamu menjadi lebih aman dan pribadi dengan cara mengenkripsi data serta menyembunyikan alamat IP asli kamu.

Dengan VPN, aktivitas internetmu akan terlihat seolah-olah berasal dari lokasi atau negara lain sesuai server yang kamu pilih.

Berikut 6 Cara Pasang VPN di Microsoft Edge

1. Buka Microsoft Edge

Pastikan browser sudah terpasang di laptop atau PC.

2. Buka Menu Ekstensi

Klik ikon titik tiga di pojok kanan atas.

Pilih Extensions.

3. Masuk ke Toko Ekstensi

Klik Open Microsoft Edge Add ons website, atau langsung buka Microsoft Edge Add ons.

4. Cari VPN

Ketik VPN di kolom pencarian.

Beberapa contoh populer seperti Browsec VPN, Hola VPN, SetupVPN.

5. Klik Get

Lalu pilih Add extension.

6. Aktifkan VPN

Klik ikon ekstensi di pojok kanan atas.

Login.

Pilih lokasi server.

Tekan Connect.

Agar lebih aman menggunakan VPN, pakai VPN terpercaya, jangan sembarang memasukkan data pribadi, serta perhatikan batas kuota. (Z-4)

