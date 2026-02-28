Headline
APLIKASI Baca Al-Qur’an adalah perangkat lunak yang bisa di unduh di HP Android atau iPhone untuk membaca teks Al-Qur’an digital lengkap dengan huruf Arab, terjemahan, dan sering kali dilengkapi audio murottal.
Aplikasi ini membantu kamu membaca Al-Qur’an kapan saja tanpa harus membawa mushaf fisik, serta biasanya bisa dipakai offline setelah konten diunduh.
Aplikasi baca Al-Qur’an lengkap 114 surah, terjemahan, tajwid berwarna, dan audio murottal yang bisa diunduh untuk dibaca offline.
Selain jadwal sholat dan kiblat, aplikasi ini punya Al-Qur’an digital dengan teks Arab, terjemahan, dan audio yang dapat diakses secara offline setelah diunduh.
Aplikasi buatan Indonesia dengan teks Arab, terjemahan Bahasa Indonesia, tajwid berwarna, dan murottal yang bisa dibaca atau didengar tanpa internet.
Menyediakan Al-Qur’an lengkap plus fitur lain seperti target tilawah harian, terjemahan dan audio gangguan minimal saat offline.
Aplikasi ringan dan simpel untuk membaca seluruh Al-Qur’an dengan navigasi mudah dan dukungan offline.
Aplikasi Al-Qur’an gratis lengkap yang fokus pada teks Arab, auto scroll, dan bookmark, serta bisa dibaca offline tanpa internet.
Membaca dan mendengarkan Qur’an lengkap dengan terjemahan dalam berbagai bahasa, tersedia mode offline setelah konten diunduh.
Pilih yang punya terjemahan dan tajwid supaya memahami arti, unduh audio atau teks lengkap agar bisa dibaca tanpa internet, dan gunakan fitur bookmark supaya membaca bisa dilanjutkan dari ayat terakhir. (Z-4)
Aplikasi ini berfungsi seperti Al-Quran digital portabel yang lengkap dengan teks, bacaan, dan terjemahan yang memudahkan kamu dalam membaca dan memahami Al-Quran.
Aplikasi ini biasanya berisi teks Al-Qur’an lengkap 30 juz, terjemahan dalam berbagai bahasa, serta fitur tambahan seperti audio murottal, tafsir, dan pencarian ayat.
