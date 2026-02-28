Berikut Aplikasi Baca Al Qur'an Gratis Offline di HP(freepik)

APLIKASI Baca Al-Qur’an adalah perangkat lunak yang bisa di unduh di HP Android atau iPhone untuk membaca teks Al-Qur’an digital lengkap dengan huruf Arab, terjemahan, dan sering kali dilengkapi audio murottal.

Aplikasi ini membantu kamu membaca Al-Qur’an kapan saja tanpa harus membawa mushaf fisik, serta biasanya bisa dipakai offline setelah konten diunduh.

Berikut 7 Aplikasi Baca Al Qur'an Gratis Offline di HP

1. Al-Quran Indonesia

Aplikasi baca Al-Qur’an lengkap 114 surah, terjemahan, tajwid berwarna, dan audio murottal yang bisa diunduh untuk dibaca offline.

Baca juga : 7 Aplikasi Baca Al-Quran Lengkap dengan Latin dan Artinya di HP

2. Muslim Pro

Selain jadwal sholat dan kiblat, aplikasi ini punya Al-Qur’an digital dengan teks Arab, terjemahan, dan audio yang dapat diakses secara offline setelah diunduh.

3. MyQuran AlQuran dan Terjemahan

Aplikasi buatan Indonesia dengan teks Arab, terjemahan Bahasa Indonesia, tajwid berwarna, dan murottal yang bisa dibaca atau didengar tanpa internet.

4. Quran Best Indonesia

Menyediakan Al-Qur’an lengkap plus fitur lain seperti target tilawah harian, terjemahan dan audio gangguan minimal saat offline.

Baca juga : 7 Aplikasi Baca Al-Qur'an dan Terjemahan di HP

5. Quran for Android

Aplikasi ringan dan simpel untuk membaca seluruh Al-Qur’an dengan navigasi mudah dan dukungan offline.

6. Al-Quran Arabic Quran App

Aplikasi Al-Qur’an gratis lengkap yang fokus pada teks Arab, auto scroll, dan bookmark, serta bisa dibaca offline tanpa internet.

7. Full Quran Sharif Offline App

Membaca dan mendengarkan Qur’an lengkap dengan terjemahan dalam berbagai bahasa, tersedia mode offline setelah konten diunduh.

Pilih yang punya terjemahan dan tajwid supaya memahami arti, unduh audio atau teks lengkap agar bisa dibaca tanpa internet, dan gunakan fitur bookmark supaya membaca bisa dilanjutkan dari ayat terakhir. (Z-4)

Sumber: erablue, jeteindonesia