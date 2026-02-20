7 Aplikasi Baca Al-Quran Lengkap dengan Latin dan Artinya di HP

Berikut Aplikasi Baca Al-Quran Lengkap(freepik)

APLIKASI Baca Al-Quran adalah program atau aplikasi yang bisa diinstal di smartphone yang menyediakan teks Al-Quran digital sehingga kamu bisa membaca ayat-ayat suci Al-Quran kapan saja dan di mana saja.

Aplikasi ini berfungsi seperti Al-Quran digital portabel yang lengkap dengan teks, bacaan, dan terjemahan yang memudahkan kamu dalam membaca dan memahami Al-Quran.

Berikut 7 Aplikasi Baca Al-Quran Lengkap

1. Al Quran Indonesia Plus Latin

Menyediakan Al-Quran 30 juz lengkap dengan tulisan Latin dan terjemahan bahasa Indonesia, fitur bookmark, waktu adzan, serta arah kiblat.

2. Al Quran Indonesia

Papan Al-Quran digital dengan teks Arab lengkap, transliterasi Latin, dan terjemahan bahasa Indonesia yang mudah dibaca.

3. Al‑Quran Bahasa Indonesia

Menampilkan teks Arab, tulisan Latin, dan arti Indonesia dalam satu tampilan, juga menyediakan audio bacaan dan bookmark ayat.

4. Al Quran Translation

Aplikasi yang menyediakan tulisan Arab, Latin, dan terjemahan ke bahasa Indonesia, Melayu, atau Inggris, plus fitur tafsir dan audio murottal.

5. Quran.ly

Aplikasi populer dengan teks Arab, transliterasi, dan terjemahan per ayat, cocok untuk yang ingin memahami makna sambil membaca.

6. Quran.com App

Meski awalnya situs, versi mobilenya memungkinkan membaca Al-Quran lengkap dengan terjemahan dan pilihan transliterasi, serta audio dan bookmark.

7. Islam 360

Aplikasi Islam all in one yang juga menyediakan Al-Quran dengan teks Arab dan terjemahan, kadang dilengkapi pilihan transliterasi.

Baiknya, pilih aplikasi yang offline supaya bisa membaca tanpa koneksi internet, dan memiliki fitur bookmark membantu kamu melanjutkan bacaan terakhir, serta fitur audio bacaan bisa membantu belajar tajwid dan pelafalan. (Z-4)

Sumber: izi, telkomsel