17 Fitur ZArchiver yang Jarang Diketahui

ZARCHIVER adalah aplikasi pengelola dan pembuka file arsip di perangkat Android. Aplikasi ini digunakan untuk mengekstrak, membuat, dan mengelola file seperti ZIP, RAR, dan 7Z langsung dari HP.
Selain kompres dan ekstrak biasa, ada banyak fitur tersembunyi yang jarang diketahui.
Mendukung ZIP, RAR, 7Z, TAR, GZ, ISO, dan lainnya.
Bisa mengamankan file dengan password.
Mendukung enkripsi kuat terutama format 7z dan ZIP.
Bisa menambah atau menghapus file di dalam arsip tanpa perlu mengekstraknya dulu.
Pilih banyak file sekaligus untuk dikompres atau dipindahkan.
Beberapa file bisa dilihat isinya tanpa diekstrak.
Ukuran file bisa lebih kecil dibanding ZIP biasa.
Bisa membagi file besar menjadi beberapa bagian.
Menyatukan file part menjadi satu arsip utuh.
Bisa membuka file ISO tanpa aplikasi tambahan.
Ubah nama file langsung dari dalam arsip.
Berfungsi juga sebagai file manager sederhana.
Bisa mengakses SD Card dan OTG.
Lebih nyaman digunakan di malam hari.
Bisa mengatur level kompresi sesuai kebutuhan.
Tidak harus ke folder default.
Versi gratis relatif minim gangguan iklan.
ZArchiver sering dipakai untuk membuka file game, mod, atau dokumen arsip di Android. Pastikan file yang dibuka aman dan bebas virus. (Z-4)
Sumber: yoursay, lemon8
Aplikasi ini banyak dipakai karena ringan, mudah digunakan, dan mendukung berbagai format kompresi.
