Berikut Fitur ZArchiver yang Jarang Diketahui(Doc Microsoft Store)

ZARCHIVER adalah aplikasi pengelola dan pembuka file arsip di perangkat Android. Aplikasi ini digunakan untuk mengekstrak, membuat, dan mengelola file seperti ZIP, RAR, dan 7Z langsung dari HP.

Selain kompres dan ekstrak biasa, ada banyak fitur tersembunyi yang jarang diketahui.

Berikut 17 Fitur ZArchiver yang Jarang Diketahui

1. Ekstrak Banyak Format

Mendukung ZIP, RAR, 7Z, TAR, GZ, ISO, dan lainnya.

2. Buat Arsip dengan Password

Bisa mengamankan file dengan password.

3. Enkripsi AES-256

Mendukung enkripsi kuat terutama format 7z dan ZIP.

4. Edit Arsip Tanpa Ekstrak

Bisa menambah atau menghapus file di dalam arsip tanpa perlu mengekstraknya dulu.

5. Multi Select Cepat

Pilih banyak file sekaligus untuk dikompres atau dipindahkan.

6. Preview File dalam Arsip

Beberapa file bisa dilihat isinya tanpa diekstrak.

7. Kompres ke Format 7Z

Ukuran file bisa lebih kecil dibanding ZIP biasa.

8. Split Archive

Bisa membagi file besar menjadi beberapa bagian.

9. Gabungkan File Arsip Terpisah

Menyatukan file part menjadi satu arsip utuh.

10. Ekstrak File ISO

Bisa membuka file ISO tanpa aplikasi tambahan.

11. Rename File di Dalam Arsip

Ubah nama file langsung dari dalam arsip.

12. Copy dan Move Antar Folder

Berfungsi juga sebagai file manager sederhana.

13. Dukungan Penyimpanan Eksternal

Bisa mengakses SD Card dan OTG.

14. Tema Gelap

Lebih nyaman digunakan di malam hari.

15. Pilih Tingkat Kompresi

Bisa mengatur level kompresi sesuai kebutuhan.

16. Ekstrak ke Folder Tujuan Langsung

Tidak harus ke folder default.

17. Tanpa Iklan Mengganggu

Versi gratis relatif minim gangguan iklan.

ZArchiver sering dipakai untuk membuka file game, mod, atau dokumen arsip di Android. Pastikan file yang dibuka aman dan bebas virus. (Z-4)

Sumber: yoursay, lemon8