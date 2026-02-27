Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Cara Install ZArchiver di HP Android

Reynaldi Andrian Pamungkas
27/2/2026 18:00
Berikut Cara Install ZArchiver di HP Android(Doc Microsoft Store)

ZARCHIVER adalah aplikasi file manager di Android yang digunakan untuk membuka, mengekstrak, dan membuat file arsip seperti ZIP, RAR, dan 7z langsung dari HP.

Aplikasi ini banyak dipakai karena ringan, mudah digunakan, dan mendukung berbagai format kompresi.

Lewat Google Play Store

  • Buka Google Play Store di HP kamu.
  • Ketik ZArchiver di kolom pencarian.
  • Pilih aplikasi ZArchiver, biasanya ikon hijau dengan huruf Z.
  • Tekan tombol Install.
  • Tunggu hingga proses download dan pemasangan selesai.
  • Setelah selesai, tekan Buka untuk mulai menggunakan.

Jika Play Store bermasalah, pastikan koneksi internet stabil, cek ruang penyimpanan masih cukup, update sistem Android jika tersedia, atau restart HP lalu coba lagi.

Setelah terpasang, saat pertama kali dibuka, ZArchiver akan meminta izin akses penyimpanan. Pilih Izinkan agar aplikasi bisa membuka dan mengekstrak file di HP kamu. (Z-4)

Sumber: jampena, investing



Editor : Reynaldi
