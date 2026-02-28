Cara Install Getcontact di HP Android dan iPhone

Headline
GETCONTACT adalah aplikasi identifikasi nomor telepon yang digunakan untuk mengetahui nama atau tag dari nomor yang tidak dikenal serta membantu memblokir panggilan spam.
Getcontact bekerja dengan sistem database berbasis komunitas. Saat pengguna memberikan izin akses kontak, sistem akan mengumpulkan dan mencocokkan informasi nomor telepon sehingga bisa menampilkan nama atau tag tertentu.
Saat akan instalasi, pastikan mengunduh aplikasi resmi dari developer asli, gunakan nomor aktif untuk proses verifikasi, dan periksa pengaturan privasi jika tidak ingin nomor kamu ditampilkan ke publik. (Z-4)
Aplikasi ini dapat menunjukkan nama atau tag yang diberikan orang lain pada nomor tertentu, serta membantu memblokir panggilan atau SMS spam atau penipuan.
