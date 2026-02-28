Headline
Cara Install Getcontact di HP Android dan iPhone

Reynaldi Andrian Pamungkas
28/2/2026 18:00
Cara Install Getcontact di HP Android dan iPhone
Berikut Cara Install Getcontact di HP(Doc Microsoft Store)

GETCONTACT adalah aplikasi identifikasi nomor telepon yang digunakan untuk mengetahui nama atau tag dari nomor yang tidak dikenal serta membantu memblokir panggilan spam.

Getcontact bekerja dengan sistem database berbasis komunitas. Saat pengguna memberikan izin akses kontak, sistem akan mengumpulkan dan mencocokkan informasi nomor telepon sehingga bisa menampilkan nama atau tag tertentu.

Berikut Cara Install Getcontact di HP

Di HP Android

  • Buka aplikasi Google Play Store.
  • Ketik Getcontact di kolom pencarian.
  • Pilih aplikasi resmi Getcontact.
  • Tekan Install.
  • Tunggu hingga proses unduhan selesai.
  • Buka aplikasi dan lakukan pendaftaran menggunakan nomor HP.
  • Berikan izin akses yang diminta.

Di iPhone

  • Buka App Store.
  • Cari Getcontact di kolom pencarian.
  • Pilih aplikasi resmi.
  • Tekan Get atau Unduh.
  • Verifikasi dengan Face ID, Touch ID atau password.
  • Setelah terpasang, buka aplikasi dan daftar dengan nomor HP.
  • Aktifkan izin yang diperlukan di pengaturan.

Saat akan instalasi, pastikan mengunduh aplikasi resmi dari developer asli, gunakan nomor aktif untuk proses verifikasi, dan periksa pengaturan privasi jika tidak ingin nomor kamu ditampilkan ke publik. (Z-4)

Sumber: getcontact, planetgadget



Editor : Reynaldi
