Berikut Fitur Getcontact yang Perlu Diketahui(Doc Microsoft Store)

GETCONTACT adalah sebuah aplikasi dan layanan identifikasi pemanggil yang membantu penggunanya mengetahui siapa yang menelepon atau mengirim pesan dari nomor yang tidak dikenal.

Aplikasi ini dapat menunjukkan nama atau tag yang diberikan orang lain pada nomor tertentu, serta membantu memblokir panggilan atau SMS spam atau penipuan.

Aplikasi Getcontact tersedia untuk perangkat Android dan iOS, dan memiliki versi gratis serta paket berlangganan dengan fitur tambahan.

Berikut 13 Fitur Getcontact yang Perlu Diketahui

1. Identifikasi Nomor Tidak Dikenal

Menampilkan nama atau tag dari nomor asing yang menelepon kamu.

2. Tag Nama

Kamu bisa melihat bagaimana nomor kamu disimpan di kontak orang lain.

3. Blokir Panggilan Spam

Menyaring dan memblokir panggilan yang terindikasi spam atau penipuan.

4. Peringatan Nomor Berisiko

Memberi notifikasi jika ada panggilan dari nomor yang sering dilaporkan pengguna lain.

5. Pencarian Nomor Telepon

Kamu bisa mencari informasi dasar tentang nomor tertentu.

6. Verifikasi Profil

Pengguna dapat membuat profil terverifikasi agar lebih terpercaya.

7. Pengaturan Privasi Tag

Kamu bisa menyembunyikan tag nama tertentu agar tidak terlihat publik.

8. Statistik Panggilan

Melihat data panggilan masuk dan keluar secara ringkas.

9. Pesan Aman

Beberapa versi menyediakan fitur perpesanan antar pengguna.

10. Second Number

Fitur berbayar untuk mendapatkan nomor virtual tambahan.

11. Filter SMS Spam

Menyaring pesan singkat yang terindikasi penipuan.

12. Mode Premium

Versi berbayar dengan fitur tambahan seperti melihat lebih banyak tag dan tanpa iklan.

13. Laporan Komunitas

Pengguna bisa melaporkan nomor yang mencurigakan untuk membantu pengguna lain.

Gunakan aplikasi ini dengan bijak dan pahami kebijakan privasinya sebelum mengaktifkan fitur tertentu. (Z-4)

Sumber: telkomsel, planetgadget