13 Fitur Getcontact yang Perlu Diketahui

GETCONTACT adalah sebuah aplikasi dan layanan identifikasi pemanggil yang membantu penggunanya mengetahui siapa yang menelepon atau mengirim pesan dari nomor yang tidak dikenal.
Aplikasi ini dapat menunjukkan nama atau tag yang diberikan orang lain pada nomor tertentu, serta membantu memblokir panggilan atau SMS spam atau penipuan.
Aplikasi Getcontact tersedia untuk perangkat Android dan iOS, dan memiliki versi gratis serta paket berlangganan dengan fitur tambahan.
Menampilkan nama atau tag dari nomor asing yang menelepon kamu.
Kamu bisa melihat bagaimana nomor kamu disimpan di kontak orang lain.
Menyaring dan memblokir panggilan yang terindikasi spam atau penipuan.
Memberi notifikasi jika ada panggilan dari nomor yang sering dilaporkan pengguna lain.
Kamu bisa mencari informasi dasar tentang nomor tertentu.
Pengguna dapat membuat profil terverifikasi agar lebih terpercaya.
Kamu bisa menyembunyikan tag nama tertentu agar tidak terlihat publik.
Melihat data panggilan masuk dan keluar secara ringkas.
Beberapa versi menyediakan fitur perpesanan antar pengguna.
Fitur berbayar untuk mendapatkan nomor virtual tambahan.
Menyaring pesan singkat yang terindikasi penipuan.
Versi berbayar dengan fitur tambahan seperti melihat lebih banyak tag dan tanpa iklan.
Pengguna bisa melaporkan nomor yang mencurigakan untuk membantu pengguna lain.
Gunakan aplikasi ini dengan bijak dan pahami kebijakan privasinya sebelum mengaktifkan fitur tertentu. (Z-4)
Sumber: telkomsel, planetgadget
