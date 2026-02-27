A- A+

Berikut Fitur UC Browser yang Jarang Diketahui(freepik)

UC Browser adalah aplikasi web browser yang digunakan untuk menjelajahi internet melalui HP atau perangkat lain.

Browser ini dikembangkan oleh perusahaan teknologi asal Tiongkok, yaitu UCWeb, yang merupakan bagian dari Alibaba Group.

Berikut 14 Fitur UC Browser yang Jarang Diketahui

1. Mode Hemat Data

Mengompresi halaman web agar lebih ringan dan cepat dibuka.

Baca juga : 4 Cara Install UC Browser di HP Android

2. Cloud Acceleration

Mempercepat loading situs melalui server cloud UC.

3. Download Manager Canggih

Bisa pause, resume, dan download banyak file sekaligus.

4. Background Download

Tetap mengunduh file meskipun aplikasi diminimalkan.

5. Video Grabber

Mendeteksi video di halaman web untuk diunduh langsung.

6. Mode Malam

Mengurangi cahaya layar agar nyaman saat browsing di malam hari.

7. Mode Incognito

Browsing tanpa menyimpan riwayat pencarian.

8. Ad Blocker Bawaan

Memblokir sebagian iklan agar halaman lebih bersih.

9. Gesture Control

Bisa mengatur navigasi dengan gerakan tertentu.

10. Facebook Mode

Optimasi khusus agar akses Facebook lebih cepat dan hemat data.

11. Smart File Manager

Mengelola file hasil unduhan langsung dari dalam browser.

12. Custom Wallpaper

Mengganti tampilan background halaman utama.

13. QR Code Scanner

Memindai kode QR langsung dari aplikasi.

14. Sinkronisasi Bookmark

Menyimpan dan memindahkan bookmark ke perangkat lain.

UC Browser adalah aplikasi untuk berselancar di internet dengan fitur tambahan yang fokus pada kecepatan dan penghematan data. (Z-4)

Sumber: telkomsel, domainesia