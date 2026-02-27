14 Fitur UC Browser yang Jarang Diketahui

Headline
UC Browser adalah aplikasi web browser yang digunakan untuk menjelajahi internet melalui HP atau perangkat lain.
Browser ini dikembangkan oleh perusahaan teknologi asal Tiongkok, yaitu UCWeb, yang merupakan bagian dari Alibaba Group.
Mengompresi halaman web agar lebih ringan dan cepat dibuka.
Mempercepat loading situs melalui server cloud UC.
Bisa pause, resume, dan download banyak file sekaligus.
Tetap mengunduh file meskipun aplikasi diminimalkan.
Mendeteksi video di halaman web untuk diunduh langsung.
Mengurangi cahaya layar agar nyaman saat browsing di malam hari.
Browsing tanpa menyimpan riwayat pencarian.
Memblokir sebagian iklan agar halaman lebih bersih.
Bisa mengatur navigasi dengan gerakan tertentu.
Optimasi khusus agar akses Facebook lebih cepat dan hemat data.
Mengelola file hasil unduhan langsung dari dalam browser.
Mengganti tampilan background halaman utama.
Memindai kode QR langsung dari aplikasi.
Menyimpan dan memindahkan bookmark ke perangkat lain.
UC Browser adalah aplikasi untuk berselancar di internet dengan fitur tambahan yang fokus pada kecepatan dan penghematan data. (Z-4)
Sumber: telkomsel, domainesia
Saat instalasi, pastikan koneksi internet stabil, pastikan ruang penyimpanan cukup, unduh hanya dari Play Store agar aman dari virus atau malware.
