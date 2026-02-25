A- A+

Berikut Cara Install UC Browser di HP Android(Doc Microsoft Store)

UC Browser adalah aplikasi browser internet untuk perangkat mobile dan komputer yang digunakan untuk menjelajahi situs web, menonton video, dan mengunduh file.

UC Browser dikembangkan oleh perusahaan teknologi asal Tiongkok, yaitu UCWeb, yang merupakan bagian dari Alibaba Group.

Berikut 4 Cara Install UC Browser di HP Android

1. Buka Google Play Store

Cari aplikasi Google Play Store di HP kamu lalu buka.

2. Ketik UC Browser di Kolom Pencarian

Pastikan aplikasi yang muncul adalah dari developer resmi, yaitu UC Browser.

3. Tekan Tombol Install

Ketuk tombol Install dan tunggu proses download serta pemasangan selesai.

4. Buka Aplikasi

Setelah terpasang, tekan Buka dan lakukan pengaturan awal seperti memilih bahasa atau menyetujui izin aplikasi.

Saat instalasi, pastikan koneksi internet stabil, pastikan ruang penyimpanan cukup, unduh hanya dari Play Store agar aman dari virus atau malware. (Z-4)

Sumber: hosteko, rumahweb