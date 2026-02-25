Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

4 Cara Install UC Browser di HP Android

Reynaldi Andrian Pamungkas
25/2/2026 17:00
4 Cara Install UC Browser di HP Android
Berikut Cara Install UC Browser di HP Android(Doc Microsoft Store)

UC Browser adalah aplikasi browser internet untuk perangkat mobile dan komputer yang digunakan untuk menjelajahi situs web, menonton video, dan mengunduh file.

UC Browser dikembangkan oleh perusahaan teknologi asal Tiongkok, yaitu UCWeb, yang merupakan bagian dari Alibaba Group.

Berikut 4 Cara Install UC Browser di HP Android

1. Buka Google Play Store

Cari aplikasi Google Play Store di HP kamu lalu buka.

2. Ketik UC Browser di Kolom Pencarian

Pastikan aplikasi yang muncul adalah dari developer resmi, yaitu UC Browser.

3. Tekan Tombol Install

Ketuk tombol Install dan tunggu proses download serta pemasangan selesai.

4. Buka Aplikasi

Setelah terpasang, tekan Buka dan lakukan pengaturan awal seperti memilih bahasa atau menyetujui izin aplikasi.

Saat instalasi, pastikan koneksi internet stabil, pastikan ruang penyimpanan cukup, unduh hanya dari Play Store agar aman dari virus atau malware. (Z-4)

Sumber: hosteko, rumahweb



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved