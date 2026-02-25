4 Cara Install UC Browser di HP Android

Headline
UC Browser adalah aplikasi browser internet untuk perangkat mobile dan komputer yang digunakan untuk menjelajahi situs web, menonton video, dan mengunduh file.
UC Browser dikembangkan oleh perusahaan teknologi asal Tiongkok, yaitu UCWeb, yang merupakan bagian dari Alibaba Group.
Cari aplikasi Google Play Store di HP kamu lalu buka.
Pastikan aplikasi yang muncul adalah dari developer resmi, yaitu UC Browser.
Ketuk tombol Install dan tunggu proses download serta pemasangan selesai.
Setelah terpasang, tekan Buka dan lakukan pengaturan awal seperti memilih bahasa atau menyetujui izin aplikasi.
Saat instalasi, pastikan koneksi internet stabil, pastikan ruang penyimpanan cukup, unduh hanya dari Play Store agar aman dari virus atau malware. (Z-4)
