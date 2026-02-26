Headline
Cara Install Al Quran Indonesia di HP Android dan iPhone

Reynaldi Andrian Pamungkas
26/2/2026 19:30
Cara Install Al Quran Indonesia di HP Android dan iPhone
Berikut Cara Install Al Quran Indonesia di HP(Doc Microsoft Store)

APLIKASI Al Quran Indonesia adalah aplikasi kitab Al-Qur’an digital yang dirancang khusus untuk pengguna berbahasa Indonesia.

Aplikasi ini memungkinkan kamu membaca teks Al-Qur’an Arab lengkap, dilengkapi dengan terjemahan Bahasa Indonesia, dan sering kali juga menyediakan fitur tambahan seperti audio murottal, tafsir, dan bookmark.

Aplikasi jenis ini sangat membantu untuk belajar dan membaca Al-Qur’an setiap hari langsung dari HP Android atau iPhone.

Berikut Cara Install Al Quran Indonesia di HP

HP Android

  • Buka Google Play Store.
  • Ketik kata kunci Al Quran Indonesia di kolom pencarian.
  • Pilih aplikasi yang terpercaya, misalnya Al Quran Indonesia.
  • Tekan tombol Install.
  • Tunggu hingga proses selesai, lalu buka aplikasinya.

iPhone

  • Buka App Store.
  • Cari dengan kata kunci Al Quran Indonesia.
  • Pilih aplikasi yang sesuai.
  • Tekan Get atau Unduh.
  • Masukkan Face ID, Touch ID, atau password jika diminta.
  • Setelah terpasang, buka aplikasinya.

Setelah terinstall, aktifkan fitur terjemahan Bahasa Indonesia, unduh audio murottal agar bisa didengarkan offline, dan aktifkan notifikasi pengingat waktu sholat jika tersedia.

Saat instalasi, pastikan koneksi internet stabil saat mengunduh, dan periksa rating serta ulasan pengguna agar mendapatkan aplikasi yang aman dan terpercaya. (Z-4)

Sumber: blogger, erablue



Editor : Reynaldi
