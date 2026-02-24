14 Fitur Aplikasi Al Quran Indonesia yang Jarang Diketahui

Headline
Al Quran Indonesia adalah sebuah aplikasi Al-Qur’an digital yang dibuat untuk membantu umat Muslim membaca, mempelajari, dan memahami isi Al-Qur’an langsung dari HP Android.
Aplikasi ini biasanya menyediakan fitur-fitur seperti teks Al-Qur’an lengkap dengan tulisan Arab yang jelas, terjemahan bahasa Indonesia, audio murottal untuk mendengarkan bacaan, bookmark dan catatan untuk hafalan atau kajian pribadi, tampilan halaman terakhir dibaca, serta fitur tambahan seperti jadwal salat, arah kiblat, atau pengingat membaca Al-Qur’an.
Bisa menandai banyak ayat sekaligus dan mengelompokkannya.
Aplikasi otomatis menyimpan posisi ayat terakhir yang kamu baca.
Tersedia pilihan suara dari berbagai qari internasional.
Bisa membaca tanpa internet setelah data diunduh.
Cari ayat berdasarkan kata kunci bahasa Indonesia.
Tersedia tafsir resmi dari Kementerian Agama RI.
Beberapa versi menyediakan fitur tambahan ini.
Tampilan gelap agar nyaman dibaca saat malam.
Bisa menambahkan catatan di ayat tertentu.
Memutar ayat berulang-ulang untuk membantu menghafal.
Melihat progres atau riwayat bacaan.
Bisa mengganti jenis tulisan Arab sesuai kenyamanan.
Ayat bisa dibagikan dalam bentuk teks atau gambar.
Pengingat untuk membaca Al-Qur’an setiap hari.
Karena tampilannya yang sederhana dan ramah pengguna, aplikasi ini cocok buat semua usia, mulai dari pemula yang baru belajar membaca Al-Qur’an hingga yang ingin memperdalam tafsir dan hafalan. (Z-4)
Aplikasi ini memungkinkan kamu membaca teks Al-Qur’an Arab lengkap, dilengkapi dengan terjemahan Bahasa Indonesia, dan sering kali juga menyediakan fitur tambahan
Aplikasi-aplikasi ini menawarkan berbagai fitur seperti jadwal buka puasa, imsak, jadwal sholat, bacaan doa, dan Al Quran digital.
