Berikut Fitur Aplikasi Al Quran Indonesia yang Jarang Diketahui(Doc Microsoft Store)

Al Quran Indonesia adalah sebuah aplikasi Al-Qur’an digital yang dibuat untuk membantu umat Muslim membaca, mempelajari, dan memahami isi Al-Qur’an langsung dari HP Android.

Aplikasi ini biasanya menyediakan fitur-fitur seperti teks Al-Qur’an lengkap dengan tulisan Arab yang jelas, terjemahan bahasa Indonesia, audio murottal untuk mendengarkan bacaan, bookmark dan catatan untuk hafalan atau kajian pribadi, tampilan halaman terakhir dibaca, serta fitur tambahan seperti jadwal salat, arah kiblat, atau pengingat membaca Al-Qur’an.

Berikut 14 Fitur Aplikasi Al Quran Indonesia yang Jarang Diketahui

1. Bookmark Ayat Tanpa Batas

Bisa menandai banyak ayat sekaligus dan mengelompokkannya.

2. Terakhir Dibaca Otomatis

Aplikasi otomatis menyimpan posisi ayat terakhir yang kamu baca.

3. Audio Murottal Banyak Qari

Tersedia pilihan suara dari berbagai qari internasional.

4. Mode Offline

Bisa membaca tanpa internet setelah data diunduh.

5. Pencarian Kata dalam Terjemahan

Cari ayat berdasarkan kata kunci bahasa Indonesia.

6. Tafsir Kemenag RI

Tersedia tafsir resmi dari Kementerian Agama RI.

7. Jadwal Sholat dan Arah Kiblat

Beberapa versi menyediakan fitur tambahan ini.

8. Mode Malam

Tampilan gelap agar nyaman dibaca saat malam.

9. Catatan Pribadi

Bisa menambahkan catatan di ayat tertentu.

10. Repeat Ayat untuk Hafalan

Memutar ayat berulang-ulang untuk membantu menghafal.

11. Statistik Bacaan

Melihat progres atau riwayat bacaan.

12. Pilihan Font Arab

Bisa mengganti jenis tulisan Arab sesuai kenyamanan.

13. Bagikan Ayat ke Media Sosial

Ayat bisa dibagikan dalam bentuk teks atau gambar.

14. Pengingat Harian

Pengingat untuk membaca Al-Qur’an setiap hari.

Karena tampilannya yang sederhana dan ramah pengguna, aplikasi ini cocok buat semua usia, mulai dari pemula yang baru belajar membaca Al-Qur’an hingga yang ingin memperdalam tafsir dan hafalan. (Z-4)

Sumber: quranformobile, codepolitan