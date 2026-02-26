Daftar Harga Samsung Galaxy S26, S26+, S26 Ultra di Indonesia, Berikut Cara Pre-Ordernya!

Daftar Harga Samsung Galaxy S26, S26+, S26 Ultra.(Dok. Antara)

SAMSUNG Electronics Indonesia resmi mengumumkan dimulainya masa pemesanan atau pre-order Samsung Galaxy S26, S26+, dan S26 Ultra mulai hari ini, Kamis (26/2). Kehadiran lini flagship terbaru ini membawa lompatan teknologi melalui integrasi Galaxy AI yang lebih dalam serta penggunaan chipset fabrikasi 2nm pertama di dunia untuk pasar Indonesia.

Meski mengalami penyesuaian harga dibandingkan generasi sebelumnya, Samsung memberikan kompensasi berupa berbagai keuntungan eksklusif selama masa pemesanan awal yang berlangsung hingga 17 Maret mendatang.

Daftar Harga Resmi Samsung Galaxy S26 Series

Berikut adalah rincian harga retail resmi (MSRP) untuk pasar Indonesia:

Model Varian Memori Harga Resmi Galaxy S26 12/256 GB Rp16.499.000 12/512 GB Rp19.499.000 Galaxy S26+ 12/256 GB Rp19.499.000 12/512 GB Rp22.499.000 Galaxy S26 Ultra 12/256 GB Rp24.499.000 12/512 GB Rp27.499.000 16 GB/1 TB Rp31.999.000

Keuntungan Pre-Order: Double Storage dan Cashback

Selama periode 26 Februari hingga 17 Maret 2026, konsumen di Indonesia dapat memanfaatkan promo Free Memory Upgrade. Artinya, konsumen yang membeli varian 256 GB akan mendapatkan unit 512 GB tanpa biaya tambahan.

Selain itu, terdapat beberapa benefit tambahan lainnya:

Cashback Bank: Hingga Rp2.000.000 melalui bank mitra.

Trade-in: Tambahan nilai tukar tambah hingga Rp1.000.000 untuk pengguna seri Galaxy lama.

Samsung Rewards: Poin hingga 5x lipat untuk pembelian di Samsung.com.

E-Voucher: Senilai Rp500.000 untuk pembelian aksesori orisinal Samsung berikutnya.

Sekilas Spesifikasi Unggulan

Samsung Galaxy S26 dan S26+ versi Indonesia kini ditenagai oleh Exynos 2600, chipset pertama dengan fabrikasi 2nm yang menjanjikan efisiensi daya luar biasa. Sementara itu, Galaxy S26 Ultra tetap menggunakan Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy untuk performa maksimal.

Fitur baru yang paling mencolok adalah Privacy Display pada model Ultra, yang memungkinkan layar tidak dapat diintip dari sudut samping, serta peningkatan kamera 200MP dengan Pro Visual Engine berbasis AI yang membuat hasil foto malam hari (Nightography) jauh lebih jernih.

Bagi Anda yang berminat, pemesanan dapat dilakukan melalui situs resmi Samsung Indonesia, marketplace rekanan, maupun gerai fisik Erafone dan Samsung Store di seluruh Indonesia. Pengiriman unit batch pertama akan dimulai pada 6 Maret 2026.

People Also Ask (FAQ)

Kapan Samsung S26 rilis di Indonesia?

Samsung Galaxy S26 Series resmi dirilis dan bisa dipesan di Indonesia mulai 26 Februari 2026.

Berapa harga Samsung S26 Ultra yang paling murah?

Harga terendah untuk Galaxy S26 Ultra adalah Rp24.499.000 untuk varian 12/256 GB (mendapatkan upgrade ke 512 GB selama masa PO).

Bonus utamanya adalah gratis upgrade memori (double storage), cashback bank hingga Rp2 juta, dan tambahan nilai tukar tambah (trade-in).