Cara Membuat Meriam Raksasa di Minecraft 2026: Tips Serangan Mematikan!

Cara Membuat Meriam Raksasa di Minecraft 2026.(Dok. MI)

MEMBANGUN meriam raksasa di Minecraft bukan sekadar proyek iseng, melainkan kebutuhan strategis untuk memenangkan perang antar-server atau menghancurkan markas lawan dengan cepat.

Di tahun 2026, teknik pembangunan meriam telah berkembang dari model manual sederhana menjadi sistem otomatis berbasis redstone yang mampu melontarkan puluhan TNT dalam hitungan detik.

Untuk membuat meriam yang stabil dan tidak meledakkan diri sendiri, Anda memerlukan fondasi yang tahan ledakan dan pengaturan waktu (timing) yang presisi.

Bahan Utama:

Obsidian: Sebagai blok utama agar meriam tidak hancur saat terjadi kesalahan ledakan.

Dispenser: Minimal 14-20 buah untuk kapasitas meriam raksasa.

Redstone Dust & Repeater: Untuk mengatur jeda antara ledakan pendorong dan amunisi.

Ember Air: Wajib ada untuk menyerap damage ledakan dari TNT pendorong.

Slab/Fence: Untuk mengatur sudut elevasi tembakan.

Langkah Pembangunan:

Fondasi U-Shape: Buat parit memanjang menggunakan Obsidian (panjang 7-10 blok). Penempatan Dispenser: Pasang dispenser di sisi kanan dan kiri parit menghadap ke dalam. Tambahkan satu dispenser di ujung depan menghadap ke arah target sebagai pelontar amunisi. Sistem Pengairan: Masukkan air di ujung belakang parit. Pastikan air mengalir hingga ke ujung depan namun tertahan oleh slab atau fence. Jalur Redstone: Hubungkan semua dispenser samping dengan redstone dust. Untuk dispenser amunisi depan, gunakan minimal 5-6 Redstone Repeater dengan delay maksimal (4 tick) agar TNT amunisi muncul tepat sebelum TNT pendorong meledak. Uji Coba: Isi semua dispenser dengan TNT dan tekan tombol pemicu.

Selain menggunakan meriam, kekuatan serangan karakter Anda adalah kunci dalam pertempuran jarak dekat. Berikut adalah cara memaksimalkan damage di versi Minecraft terbaru:

Gunakan Netherite Axe: Meskipun pedang lebih cepat, kapak netherite memiliki base damage yang lebih tinggi. Sangat efektif untuk serangan kejutan (critical hit sambil melompat).

Enchantment Sharpness V: Ini adalah wajib. Sharpness V meningkatkan damage secara signifikan terhadap semua jenis mob dan pemain.

Ramuan Strength II: Selalu bawa Splash Potion of Strength II sebelum menyerbu markas lawan untuk meningkatkan kekuatan serangan hingga 260%.

Tipped Arrows: Untuk pengguna busur, gunakan panah yang telah dicelupkan ke ramuan Harming II untuk memberikan damage instan yang mengabaikan armor.

People Also Ask (FAQ)

1. Mengapa meriam saya meledak sendiri?

Biasanya karena air tidak menutupi seluruh area ledakan TNT pendorong atau delay pada repeater terlalu singkat, sehingga amunisi meledak di dalam barel.

2. Apakah ada cara mendapatkan meriam tanpa membangun?

Di mode Creative, Anda bisa menggunakan Command Block dengan perintah /summon tnt atau menggunakan modifikasi seperti "Create: Big Cannons" yang memungkinkan pembuatan meriam multiblock yang sangat realistis.

3. Senjata apa yang paling mematikan di Minecraft 2026?

Netherite Sword atau Axe dengan Sharpness V dan Fire Aspect II tetap menjadi standar tertinggi. Namun, penggunaan Mace dengan Wind Charge kini menjadi tren baru untuk serangan dari ketinggian. (Z-10)