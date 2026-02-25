Cara Membuat Meriam Raksasa di Minecraft 2026: Tips Serangan Mematikan!

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
MEMBANGUN meriam raksasa di Minecraft bukan sekadar proyek iseng, melainkan kebutuhan strategis untuk memenangkan perang antar-server atau menghancurkan markas lawan dengan cepat.
Di tahun 2026, teknik pembangunan meriam telah berkembang dari model manual sederhana menjadi sistem otomatis berbasis redstone yang mampu melontarkan puluhan TNT dalam hitungan detik.
Untuk membuat meriam yang stabil dan tidak meledakkan diri sendiri, Anda memerlukan fondasi yang tahan ledakan dan pengaturan waktu (timing) yang presisi.
Selain menggunakan meriam, kekuatan serangan karakter Anda adalah kunci dalam pertempuran jarak dekat. Berikut adalah cara memaksimalkan damage di versi Minecraft terbaru:
Biasanya karena air tidak menutupi seluruh area ledakan TNT pendorong atau delay pada repeater terlalu singkat, sehingga amunisi meledak di dalam barel.
Di mode Creative, Anda bisa menggunakan Command Block dengan perintah
/summon tnt atau menggunakan modifikasi seperti "Create: Big Cannons" yang memungkinkan pembuatan meriam multiblock yang sangat realistis.
Netherite Sword atau Axe dengan Sharpness V dan Fire Aspect II tetap menjadi standar tertinggi. Namun, penggunaan Mace dengan Wind Charge kini menjadi tren baru untuk serangan dari ketinggian. (Z-10)
10 life hack sederhana & efektif! Ubah hidupmu jadi lebih mudah dengan tips ini. Dijamin bikin kegiatan sehari-hari lebih praktis & hemat waktu. lihat selengkapnya!
Kutu kasur adalah salah satu masalah yang sering dialami pemilik spring bed atau kasur. Mereka adalah makhluk kecil yang dapat menyebabkan iritasi kulit dan gangguan tidur yang signifikan.
Sepatu merupakan salah satu alas kaki yang sangat diperlukan apabila kamu bepergian dan berbeda dengan sandal. Berikut 6 cara menghilangkan bau sepatu yang tak sedap. Yuk simak!
Utang adalah sesuatu yang sangat sensitif dibahas, tetapi kalau sudah telat tenggat waktunya, pasti kita jengkel dan ingin menagihnya, bukan?
Kutu beras adalah sejenis hama yang bisa hinggap pada beras, karena penyimpanan atau penempatan beras yang tidak sesuai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved