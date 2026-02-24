Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

6 Cara Install Muslim Pro: Al Quran Azan Doa di HP Android

Reynaldi Andrian Pamungkas
24/2/2026 18:00
6 Cara Install Muslim Pro: Al Quran Azan Doa di HP Android
Berikut Cara Install Muslim Pro: Al Quran Azan Doa di HP Android(Doc Microsoft Store)

MUSLIM Pro adalah sebuah aplikasi Islam populer untuk HP Android dan iPhone yang membantu umat Muslim menjalankan ibadah dengan lebih mudah dan teratur.

Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur, antara lain jadwal salat sesuai lokasi, pengingat azan, Al-Qur’an digital lengkap dengan terjemahan, kumpulan doa harian, arah kiblat, dan informasi kalender hijriah.

Fitur-fitur ini dirancang untuk membantu kamu tetap terhubung dengan ibadah sehari-hari secara praktis lewat ponsel.

Baca juga : 12 Fitur Muslim Pro: Al Quran Azan Doa yang Perlu Diketahui

Berikut 6 Cara Install Muslim Pro: Al Quran Azan Doa di HP Android

1. Buka Google Play Store

Cari aplikasi di kolom pencarian.

2. Ketik Muslim Pro: Al Quran Azan Doa

Pastikan aplikasi resmi dari pengembang Bitsmedia.

3. Pilih aplikasi Muslim Pro

Periksa logo dan jumlah unduhan untuk memastikan keaslian.

Baca juga : Muslim Pro Perkuat Pengalaman Ibadah Ramadan Melalui Fitur Personalisasi dan AI

4. Tekan tombol Install

Tunggu hingga proses unduhan dan pemasangan selesai.

5. Buka aplikasi

Setelah terpasang, tekan Buka lalu izinkan akses lokasi agar jadwal salat sesuai wilayah kamu.

6. Atur preferensi

Pilih metode perhitungan waktu salat, suara azan, bahasa, dan fitur lainnya sesuai kebutuhan.

Agar aplikasi berjalan lancar, pastikan koneksi internet stabil, sediakan ruang penyimpanan yang cukup, serta update ke versi terbaru untuk fitur dan keamanan terbaik. (Z-4)

Sumber: muslimpro, dafunda



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved