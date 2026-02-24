6 Cara Install Muslim Pro: Al Quran Azan Doa di HP Android

Headline
MUSLIM Pro adalah sebuah aplikasi Islam populer untuk HP Android dan iPhone yang membantu umat Muslim menjalankan ibadah dengan lebih mudah dan teratur.
Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur, antara lain jadwal salat sesuai lokasi, pengingat azan, Al-Qur’an digital lengkap dengan terjemahan, kumpulan doa harian, arah kiblat, dan informasi kalender hijriah.
Fitur-fitur ini dirancang untuk membantu kamu tetap terhubung dengan ibadah sehari-hari secara praktis lewat ponsel.
Cari aplikasi di kolom pencarian.
Pastikan aplikasi resmi dari pengembang Bitsmedia.
Periksa logo dan jumlah unduhan untuk memastikan keaslian.
Tunggu hingga proses unduhan dan pemasangan selesai.
Setelah terpasang, tekan Buka lalu izinkan akses lokasi agar jadwal salat sesuai wilayah kamu.
Pilih metode perhitungan waktu salat, suara azan, bahasa, dan fitur lainnya sesuai kebutuhan.
Agar aplikasi berjalan lancar, pastikan koneksi internet stabil, sediakan ruang penyimpanan yang cukup, serta update ke versi terbaru untuk fitur dan keamanan terbaik. (Z-4)
Sumber: muslimpro, dafunda
Aplikasi gaya hidup Muslim, Muslim Pro, resmi meluncurkan rangkaian fitur terbaru yang dirancang khusus untuk menunjang kegiatan ibadah selama bulan Ramadan.
Aplikasi ini membantu kamu mengaji, mengingat waktu salat, membaca doa, dan memperkuat ibadah sehari-hari langsung dari HP kamu.
