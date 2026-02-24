Berikut Cara Install Muslim Pro: Al Quran Azan Doa di HP Android(Doc Microsoft Store)

MUSLIM Pro adalah sebuah aplikasi Islam populer untuk HP Android dan iPhone yang membantu umat Muslim menjalankan ibadah dengan lebih mudah dan teratur.

Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur, antara lain jadwal salat sesuai lokasi, pengingat azan, Al-Qur’an digital lengkap dengan terjemahan, kumpulan doa harian, arah kiblat, dan informasi kalender hijriah.

Fitur-fitur ini dirancang untuk membantu kamu tetap terhubung dengan ibadah sehari-hari secara praktis lewat ponsel.

Berikut 6 Cara Install Muslim Pro: Al Quran Azan Doa di HP Android

1. Buka Google Play Store

Cari aplikasi di kolom pencarian.

Pastikan aplikasi resmi dari pengembang Bitsmedia.

3. Pilih aplikasi Muslim Pro

Periksa logo dan jumlah unduhan untuk memastikan keaslian.

4. Tekan tombol Install

Tunggu hingga proses unduhan dan pemasangan selesai.

5. Buka aplikasi

Setelah terpasang, tekan Buka lalu izinkan akses lokasi agar jadwal salat sesuai wilayah kamu.

6. Atur preferensi

Pilih metode perhitungan waktu salat, suara azan, bahasa, dan fitur lainnya sesuai kebutuhan.

Agar aplikasi berjalan lancar, pastikan koneksi internet stabil, sediakan ruang penyimpanan yang cukup, serta update ke versi terbaru untuk fitur dan keamanan terbaik. (Z-4)

