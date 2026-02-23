12 Fitur Muslim Pro: Al Quran Azan Doa yang Perlu Diketahui

A- A+

Berikut Fitur Muslim Pro: Al Quran Azan Doa(Doc Microsoft Store)

MUSLIM Pro: Al Quran Azan Doa adalah sebuah aplikasi Islami lengkap yang dirancang untuk membantu umat Muslim dalam menjalankan ibadah harian lewat fitur-fitur unggulannya.

Aplikasi ini membantu kamu mengaji, mengingat waktu salat, membaca doa, dan memperkuat ibadah sehari-hari langsung dari HP kamu.

Berikut 12 Fitur Muslim Pro: Al Quran Azan Doa

1. Al-Qur’an Digital Lengkap

Teks Arab lengkap dengan pilihan terjemahan berbagai bahasa.

2. Audio Murottal

Bisa mendengarkan bacaan dari berbagai qari terkenal.

3. Tajwid Berwarna

Membantu membaca Al-Qur’an sesuai aturan tajwid.

4. Bookmark dan Terakhir Dibaca

Menandai ayat agar mudah melanjutkan bacaan.

5. Jadwal Salat Akurat

Menampilkan waktu salat berdasarkan lokasi pengguna.

6. Notifikasi Azan

Pengingat salat dengan pilihan suara azan.

7. Arah Kiblat

Kompas digital untuk mengetahui arah Ka’bah.

8. Kumpulan Doa Harian

Berisi doa sehari-hari lengkap dengan teks dan arti.

9. Kalender Hijriah

Menampilkan tanggal Hijriah dan momen penting Islam.

10. Pencari Masjid dan Restoran Halal

Membantu menemukan lokasi terdekat.

11. Tasbih Digital

Fitur penghitung dzikir.

12. Pelacak Ibadah

Membantu memantau kebiasaan ibadah harian.

Aplikasi ini tersedia di Android dan iOS, dan beberapa fitur premium memerlukan langganan. (Z-4)

Sumber: swa, muslimpro