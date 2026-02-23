12 Fitur Muslim Pro: Al Quran Azan Doa yang Perlu Diketahui

Headline
MUSLIM Pro: Al Quran Azan Doa adalah sebuah aplikasi Islami lengkap yang dirancang untuk membantu umat Muslim dalam menjalankan ibadah harian lewat fitur-fitur unggulannya.
Aplikasi ini membantu kamu mengaji, mengingat waktu salat, membaca doa, dan memperkuat ibadah sehari-hari langsung dari HP kamu.
Teks Arab lengkap dengan pilihan terjemahan berbagai bahasa.
Bisa mendengarkan bacaan dari berbagai qari terkenal.
Membantu membaca Al-Qur’an sesuai aturan tajwid.
Menandai ayat agar mudah melanjutkan bacaan.
Menampilkan waktu salat berdasarkan lokasi pengguna.
Pengingat salat dengan pilihan suara azan.
Kompas digital untuk mengetahui arah Ka’bah.
Berisi doa sehari-hari lengkap dengan teks dan arti.
Menampilkan tanggal Hijriah dan momen penting Islam.
Membantu menemukan lokasi terdekat.
Fitur penghitung dzikir.
Membantu memantau kebiasaan ibadah harian.
Aplikasi ini tersedia di Android dan iOS, dan beberapa fitur premium memerlukan langganan. (Z-4)
Sumber: swa, muslimpro
