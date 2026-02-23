7 Aplikasi Baca Quran Terbaik di HP

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
APLIKASI baca Quran adalah program atau aplikasi yang bisa kamu pasang di HP atau perangkat digital lainnya untuk membaca, mendengarkan, dan belajar Al-Qur’an secara mudah kapan saja.
Dengan aplikasi seperti ini, penggunanya bisa mengaji, memahami ayat, dan mendengar bacaan dengan mudah tanpa membawa mushaf fisik kemana-mana.
Aplikasi digital Al-Qur’an yang sederhana dan terpercaya dengan teks lengkap, terjemahan, tafsir, serta audio recitation dari berbagai qari.
Selain fitur Al-Qur’an lengkap dengan audio dan terjemahan, aplikasi ini juga punya jadwal salat, arah kiblat, dan pengingat waktu sholat.
Aplikasi populer dengan teks Al-Qur’an, banyak pilihan reciter audio, terjemahan berbagai bahasa, dan fitur offline reading sehingga tetap bisa membaca tanpa internet.
Pilihan tepat kalau kamu ingin tampilan yang bersih, mudah dinavigasi, dengan warna tajwid untuk membantu membaca dan prononsiasi yang lebih benar.
Fokus pada pengalaman membaca dan mendengarkan yang lancar dengan bookmark, mode malam, dan dukungan audio untuk belajar dan mengaji di mana saja.
Menggunakan teknologi seperti AI, aplikasi ini bisa mendengarkanmu membaca dan memberikan feedback tentang tajwid serta perkembangan menghafal.
Aplikasi yang khusus didesain sesuai mushaf Indonesia dengan terjemahan Bahasa Indonesia per kata, audio murottal lengkap, tajwid berwarna, bookmark, dan penanda terakhir dibaca.
Bagi yang ingin pengalaman mengaji lengkap dan serius, pilih yang punya terjemahan dan tafsir seperti Quran.com atau Muslim Pro. Lalu, untuk belajar tajwid dan hafalan interaktif, Tarteel bisa jadi pilihan bagus. (Z-4)
Sumber: dorangadget, jete
Aplikasi ini biasanya berisi teks Al-Qur’an lengkap 114 surah dan 30 juz, serta dilengkapi fitur tambahan seperti terjemahan, tafsir, tajwid berwarna, dan audio murottal
Aplikasi baca Qur’an merupakan mushaf digital yang lebih praktis, modern, dan sesuai dengan kebutuhan umat Muslim di era teknologi.
Dengan aplikasi baca Qur’an, umat Islam bisa mengaji kapan saja dan di mana saja tanpa harus membawa mushaf fisik, sekaligus mendapatkan fitur modern yang membantu pembelajaran
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved