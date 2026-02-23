Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

7 Aplikasi Baca Quran Terbaik di HP

Reynaldi Andrian Pamungkas
23/2/2026 19:30
7 Aplikasi Baca Quran Terbaik di HP
Berikut Aplikasi Baca Quran Terbaik di HP(freepik)

APLIKASI baca Quran adalah program atau aplikasi yang bisa kamu pasang di HP atau perangkat digital lainnya untuk membaca, mendengarkan, dan belajar Al-Qur’an secara mudah kapan saja.

Dengan aplikasi seperti ini, penggunanya bisa mengaji, memahami ayat, dan mendengar bacaan dengan mudah tanpa membawa mushaf fisik kemana-mana.

Berikut 7 Aplikasi Baca Quran Terbaik di HP

1. Quran.com

Aplikasi digital Al-Qur’an yang sederhana dan terpercaya dengan teks lengkap, terjemahan, tafsir, serta audio recitation dari berbagai qari.

2. Muslim Pro

Selain fitur Al-Qur’an lengkap dengan audio dan terjemahan, aplikasi ini juga punya jadwal salat, arah kiblat, dan pengingat waktu sholat.

3. Quran Majeed

Aplikasi populer dengan teks Al-Qur’an, banyak pilihan reciter audio, terjemahan berbagai bahasa, dan fitur offline reading sehingga tetap bisa membaca tanpa internet.

4. iQuran

Pilihan tepat kalau kamu ingin tampilan yang bersih, mudah dinavigasi, dengan warna tajwid untuk membantu membaca dan prononsiasi yang lebih benar.

5. Quran for Android

Fokus pada pengalaman membaca dan mendengarkan yang lancar dengan bookmark, mode malam, dan dukungan audio untuk belajar dan mengaji di mana saja.

6. Tarteel

Menggunakan teknologi seperti AI, aplikasi ini bisa mendengarkanmu membaca dan memberikan feedback tentang tajwid serta perkembangan menghafal.

7. Quran Best Indonesia

Aplikasi yang khusus didesain sesuai mushaf Indonesia dengan terjemahan Bahasa Indonesia per kata, audio murottal lengkap, tajwid berwarna, bookmark, dan penanda terakhir dibaca.

Bagi yang ingin pengalaman mengaji lengkap dan serius, pilih yang punya terjemahan dan tafsir seperti Quran.com atau Muslim Pro. Lalu, untuk belajar tajwid dan hafalan interaktif, Tarteel bisa jadi pilihan bagus. (Z-4)

Sumber: dorangadget, jete



Editor : Reynaldi
