Berikut Aplikasi Baca Qur'an Terbaik untuk iPhone(Freepik)

APLIKASI Baca Qur’an adalah aplikasi digital yang dirancang untuk memudahkan umat Muslim membaca, memahami, dan menghafal Al-Qur’an.

Aplikasi ini bisa diakses melalui perangkat elektronik seperti smartphone, tablet, atau komputer.

Berikut 7 Aplikasi Baca Qur'an Terbaik untuk iPhone

1. Quran - Naskh by Quran.com

Aplikasi resmi dari Quran.com yang bebas iklan dan menyediakan tampilan mushaf yang nyaman dengan efek transisi halaman halus. Dilengkapi fitur bookmark tak terbatas, audio murottal, dan terjemahan.

2. Quran Pro Muslim

Menawarkan koleksi audio qari paling lengkap, hingga 30 pilihan bahasa terjemahan, serta bisa digunakan secara offline. Untuk iOS, dukungan AirPlay dan CarPlay juga tersedia.

3. Al-Quran Tafsir & by Word

Fokus pada pemahaman mendalam yang dilengkapi tafsir per kata, tajwid berwarna, audio per ayat, analisis, dan terjemahan, paket lengkap untuk belajar Al-Qur’an.

4. Quran Best Indonesia

Aplikasi lokal dengan tampilan mushaf menyerupai cetak, dilengkapi tajwid berwarna, terjemahan, transliterasi Latin, audio murottal 30 juz, serta fitur jadwal sholat dan target tilawah harian.

5. Al-Qur’an Kemenag

Aplikasi resmi dari Kementerian Agama RI. Menyajikan mushaf Rasm Usmani, terjemahan, tafsir berganda, murottal oleh Syekh Mahmud Khalil al-Husairy, serta penanda bacaan terakhir.

6. iQuran

Menawarkan terjemahan berbagai bahasa, tajwid berwarna, berbagai pilihan qari terkenal untuk audio, fitur pencarian ayat cepat, penanda, catatan, dan pengaturan font.

7. Tarteel

Aplikasi AI-powered pertama yang memungkinkan penggunanya membaca Al-Qur’an dengan suara. Tarteel menganalisis bacaan, menemukan kesalahan, dan memberikan umpan balik untuk mendukung hafalan dan pelafalan yang lebih baik.

Dengan aplikasi baca Qur’an, umat Islam bisa mengaji kapan saja dan di mana saja tanpa harus membawa mushaf fisik, sekaligus mendapatkan fitur modern yang membantu pembelajaran dan pemahaman Al-Qur’an. (Z-4)