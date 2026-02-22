Pokémon FireRed dan LeafGreen Resmi Meluncur di Nintendo Switch 27 Februari 2026

Ilustrasi(Dok Nintendo)

KABAR yang sangat dinantikan oleh para penggemar veteran Pokémon akhirnya tiba dengan cara yang tak terduga. The Pokémon Company secara resmi mengumumkan bahwa Pokémon FireRed dan Pokémon LeafGreen, seri remake klasik dari tahun 2004, akan segera hadir di platform Nintendo Switch dan konsol terbaru Switch 2 minggu depan.

Pengumuman ini dirilis lebih awal dari perkiraan setelah berbagai bocoran beredar luas di internet. Kabar ini sekaligus menjadi pembuka rangkaian perayaan hari jadi ke-30 Pokémon sejak debut perdana mereka pada tahun 1996 silam.

Peluncuran Global di Nintendo Switch

Peluncuran dua judul legendaris ini dijadwalkan bertepatan dengan Pokémon Day, yakni pada tanggal 27 Februari 2026. Berbeda dengan dugaan awal yang mengira gim ini akan masuk dalam layanan berlangganan Nintendo Switch Online, kedua judul ini justru akan tersedia sebagai pembelian mandiri di eShop dengan harga $19,99 USD atau sekitar Rp315.000 per gim.

Untuk wilayah global, gim ini hanya akan tersedia dalam format digital dengan ukuran unduhan yang sangat ringkas, yakni hanya 40MB. Namun, bagi para kolektor di Jepang, kabarnya akan tersedia edisi fisik khusus yang sayangnya belum direncanakan untuk dirilis di pasar Barat.

Fitur dan Dukungan Konsol Generasi Baru

Meskipun gim yang dihadirkan ini merupakan portasi murni dari versi aslinya di Game Boy Advance, bukan sebuah remake baru atau remaster, pihak pengembang tetap menyertakan fitur modern untuk kenyamanan pemain. Versi Switch ini akan mendukung fitur nirkabel lokal yang memungkinkan pemain untuk bertarung dan bertukar Pokémon tanpa kabel, persis seperti pengalaman aslinya namun dengan teknologi saat ini.

Selain itu, dukungan untuk Pokémon HOME dipastikan akan hadir di masa mendatang, yang memungkinkan pemain memindahkan koleksi Pokémon mereka ke gim terbaru, meskipun fitur ini kemungkinan besar belum tersedia tepat saat hari peluncuran.

Spekulasi Generasi ke-10 hingga Kehadiran Gim Simulasi Pokopia

Keputusan untuk mengumumkan kehadiran FireRed dan LeafGreen satu minggu lebih awal sebelum acara utama Pokémon Presents memicu spekulasi besar di kalangan penggemar. Banyak yang menduga bahwa langkah ini diambil agar presentasi utama pada 27 Februari mendatang bisa fokus pada pengumuman yang jauh lebih besar, seperti kehadiran Generasi ke-10 atau kemungkinan remake untuk wilayah Unova (Generasi ke-5).

Selain itu, para penggemar juga menantikan kabar terbaru mengenai Pokémon Pokopia, gim simulasi kehidupan bertema Pokémon yang telah menjadi pembicaraan hangat belakangan ini.

Presentasi Pokémon Presents tersebut akan ditayangkan pada hari Jumat, 27 Februari 2026, pukul 21.00 WIB.

Sumber: Game Informer, Polygon, Gamereactor