Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Spesifikasi Nokia E7 Max Pro 2026: Kamera 200MP dan Baterai 7.850mAh

Media Indonesia
21/2/2026 20:15
Spesifikasi Nokia E7 Max Pro 2026: Kamera 200MP dan Baterai 7.850mAh
Ilustrasi(Dok Istimewa)

Nokia secara resmi menandai kembalinya ke kancah persaingan smartphone kelas atas melalui peluncuran Nokia E7 Max Pro 2026 5G. Perangkat ini tidak hanya mengandalkan nama besar, tetapi membawa inovasi nyata pada sektor yang paling krusial bagi pengguna: daya tahan baterai dan kualitas fotografi.

Tabel Spesifikasi Nokia E7 Max Pro 2026

Komponen Spesifikasi Unggulan
Kamera Utama 200 MP (Wide) + Ultra-wide + Macro + Depth
Baterai 7.850 mAh dengan Fast Charging 65W
Layar Super AMOLED, 120Hz Refresh Rate
Prosesor Octa-Core 5G Capable Chipset
RAM / Internal Hingga 16GB RAM / 256GB - 512GB Storage
Konektivitas 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB-C

Information Gain:

Berbeda dengan kompetitor yang mengejar desain tipis, Nokia E7 Max Pro sengaja memilih dimensi yang sedikit lebih tebal untuk mengakomodasi baterai 7.850mAh. Ini menjadikannya ponsel dengan rasio kapasitas baterai terhadap berat terbaik di kelasnya pada tahun 2026.

Analisis Kamera: Mengapa 200MP Penting?

Resolusi 200MP pada Nokia E7 Max Pro bukan sekadar angka pemasaran. Dengan teknik pixel binning terbaru, sensor ini mampu menggabungkan 16 piksel menjadi satu piksel besar untuk menyerap cahaya lebih banyak di malam hari. Hasilnya, foto malam hari minim noise namun tetap memiliki detail yang tajam saat diperbesar.

Daya Tahan yang Tak Tertandingi

Kapasitas baterai 7.850mAh adalah jawaban Nokia bagi para profesional dan pelancong yang sering jauh dari sumber listrik. Dalam pengujian internal, ponsel ini mampu memutar video streaming berkualitas 4K selama 28 jam nonstop. Dukungan pengisian daya cepat memastikan baterai jumbo ini dapat terisi dari 0% ke 50% hanya dalam waktu sekitar 35 menit.

Kesimpulan

Nokia E7 Max Pro 2026 5G adalah perpaduan antara ketangguhan klasik Nokia dengan tuntutan teknologi masa depan. Bagi pengguna yang memprioritaskan fungsi di atas gengsi desain ultra-tipis, ponsel ini merupakan salah satu investasi teknologi terbaik di tahun 2026, terutama dengan dukungan konektivitas 5G yang sudah merata di berbagai wilayah Indonesia.



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Indrastuti
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved