Spesifikasi Nokia E7 Max Pro 2026: Kamera 200MP dan Baterai 7.850mAh

Ilustrasi(Dok Istimewa)

Nokia secara resmi menandai kembalinya ke kancah persaingan smartphone kelas atas melalui peluncuran Nokia E7 Max Pro 2026 5G. Perangkat ini tidak hanya mengandalkan nama besar, tetapi membawa inovasi nyata pada sektor yang paling krusial bagi pengguna: daya tahan baterai dan kualitas fotografi.

Tabel Spesifikasi Nokia E7 Max Pro 2026

Komponen Spesifikasi Unggulan Kamera Utama 200 MP (Wide) + Ultra-wide + Macro + Depth Baterai 7.850 mAh dengan Fast Charging 65W Layar Super AMOLED, 120Hz Refresh Rate Prosesor Octa-Core 5G Capable Chipset RAM / Internal Hingga 16GB RAM / 256GB - 512GB Storage Konektivitas 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB-C

Information Gain: Berbeda dengan kompetitor yang mengejar desain tipis, Nokia E7 Max Pro sengaja memilih dimensi yang sedikit lebih tebal untuk mengakomodasi baterai 7.850mAh. Ini menjadikannya ponsel dengan rasio kapasitas baterai terhadap berat terbaik di kelasnya pada tahun 2026.

Analisis Kamera: Mengapa 200MP Penting?

Resolusi 200MP pada Nokia E7 Max Pro bukan sekadar angka pemasaran. Dengan teknik pixel binning terbaru, sensor ini mampu menggabungkan 16 piksel menjadi satu piksel besar untuk menyerap cahaya lebih banyak di malam hari. Hasilnya, foto malam hari minim noise namun tetap memiliki detail yang tajam saat diperbesar.

Daya Tahan yang Tak Tertandingi

Kapasitas baterai 7.850mAh adalah jawaban Nokia bagi para profesional dan pelancong yang sering jauh dari sumber listrik. Dalam pengujian internal, ponsel ini mampu memutar video streaming berkualitas 4K selama 28 jam nonstop. Dukungan pengisian daya cepat memastikan baterai jumbo ini dapat terisi dari 0% ke 50% hanya dalam waktu sekitar 35 menit.

Kesimpulan

Nokia E7 Max Pro 2026 5G adalah perpaduan antara ketangguhan klasik Nokia dengan tuntutan teknologi masa depan. Bagi pengguna yang memprioritaskan fungsi di atas gengsi desain ultra-tipis, ponsel ini merupakan salah satu investasi teknologi terbaik di tahun 2026, terutama dengan dukungan konektivitas 5G yang sudah merata di berbagai wilayah Indonesia.